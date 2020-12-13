مصر.. اعتقال وزير النقل في عهد مرسي بدعوى "الانضمام لجماعة إرهابية"

اعتقلت السلطات المصرية على وزير النقل في حكومة هشام قنديل، مساء السبت، بدعوى الانضمام إلى "جماعة إرهابية" أسست على خلاف أحكام القانون.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، نقلًا عن مصدر أمني أن قوات الأمن اعتقلت حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل، من منزله بمنطقة القاهرة الجديدة.

ما زالت الانتقائية في التضامن مع المعتقلين هي الغالبة في الساحة السياسية الضعيفة. اشهد لهما بالصدق والاخلاص للوطن لكنه زمن يحكم فيه مجموعة من الخونة.

الحرية للوزيرين المحترمين خالد الأزهري ود.حاتم عبد اللطيف #الحرية_لجميع_المعتقلين pic.twitter.com/Ho6RFQhZvN — Yehia Hamed (@yhamed) December 12, 2020

وأضاف المصدر الأمني ذاته أن عبد اللطيف يخضع للتحقيق في اتهامه بالانضمام "لجماعة إرهابية" أسست على خلاف أحكام القانون.

قوات الأمن تعتقل الدكتور «حاتم عبد اللطيف» وزير النقل في عهد الرئيس الراحل محمد #مرسي من منزلة في #القاهرة الجديدة فجر أمس وتقتاده لجهة مجهولة pic.twitter.com/SZ4A1NO6Gd — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 12, 2020

وألقت الأجهزة الأمنية، في الأيام القليلة الماضية، القبض على خالد الأزهري (وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل)، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بالانضمام إلى "جماعة إرهابية".

ونشرت وسائل إعلام محلية مصرية، الخميس الماضي، صورًا من داخل قاعة المحكمة بمجمع محاكم طرة، لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أثناء النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، والتي قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيلها لجلسة 4 من يناير/كانون الثاني المقبل.

عاجل | قوات الأمن تعتقل #حاتم_عبداللطيف #وزير_النقل بحكومة #هشام_قنديل في عهد الرئيس الراحل #محمد_مرسي من منزله بـ"القاهرة الجديدة" وتقتاده لجهة غير معلومة pic.twitter.com/iuaHCT9Fj2 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 12, 2020

وفي السياق، ألقت أجهزة الأمن في مصر، السبت الماضي، القبض على سيد رجب السويركي مالك محلات التوحيد والنور، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني قوله إن السويركي متهم بتمويل "جماعة الإخوان الإرهابية".

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، مطلع الشهر الجاري، ووجهت له تهمة تمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها إن جهات التحقيق في مصر قررت حبس ثابت لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية (أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر)، في بيان لبورصة مصر، إن رئيس مجلس إدارتها احتُجز على ذمة تحقيقات، وليس "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أيّ معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة".

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارًا في أغسطس/ آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ومنذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في 3 من يوليو/ تموز 2013، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، يصنّف النظام المصري جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ويسجن قادتها وأعضاءها البارزين.