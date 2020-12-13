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مصر.. اعتقال وزير النقل في عهد مرسي بدعوى "الانضمام لجماعة إرهابية"

حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل (مواقع التواصل)
حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل (مواقع التواصل)
12/12/2020

اعتقلت السلطات المصرية على وزير النقل في حكومة هشام قنديل، مساء السبت، بدعوى الانضمام إلى "جماعة إرهابية" أسست على خلاف أحكام القانون.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، نقلًا عن مصدر أمني أن قوات الأمن اعتقلت حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل، من منزله بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأضاف المصدر الأمني ذاته أن عبد اللطيف يخضع للتحقيق في اتهامه بالانضمام "لجماعة إرهابية" أسست على خلاف أحكام القانون.

وألقت الأجهزة الأمنية، في الأيام القليلة الماضية، القبض على خالد الأزهري (وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل)، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بالانضمام إلى "جماعة إرهابية".

ونشرت وسائل إعلام محلية مصرية، الخميس الماضي، صورًا من داخل قاعة المحكمة بمجمع محاكم طرة، لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أثناء النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، والتي قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيلها لجلسة 4 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي السياق، ألقت أجهزة الأمن في مصر، السبت الماضي، القبض على سيد رجب السويركي مالك محلات التوحيد والنور، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني قوله إن السويركي متهم بتمويل "جماعة الإخوان الإرهابية".

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، مطلع الشهر الجاري، ووجهت له تهمة تمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها إن جهات التحقيق في مصر قررت حبس ثابت لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية (أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر)، في بيان لبورصة مصر، إن رئيس مجلس إدارتها احتُجز على ذمة تحقيقات، وليس "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أيّ معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة".

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارًا في أغسطس/ آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ومنذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في 3 من يوليو/ تموز 2013، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، يصنّف النظام المصري جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ويسجن قادتها وأعضاءها البارزين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + مواقع وصحف مصرية

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