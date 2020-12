نشطاء إماراتيون من إسرائيل: تل أبيب "أهل جود وكرم"(فيديو)

احتفى نشطاء إماراتيون خلال زيارة لهم إلى إسرائيل بتل أبيب قائلين إن أهلها "أهل جود وكرم".

ونشرت "لورينا خطيب" الموظفة في الخارجية الإسرائيلية فيديو للقائها مع النشطاء وهم يحتفون بصورة بالغة بـ"سكان تل أبيب".

ويظهر في الفيديو المحلل السياسي أمجد طه ومعه الناشط الإماراتي ماجد السارة وشابة أخرى تدعى "مشاعل" وذلك خلال زيارة للنشطاء الإماراتيين إلى تل أبيب والقدس المحتلة للمرة الأولى بعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي مؤخرًا.

واحتفت حسابات إسرائيلية عبر تويتر بالزيارة ونشرت صورًا للنشطاء توثق تجولهم في تل أبيب والقدس.

وتحدث النشطاء عن زيارتهم إلى تل أبيب ووصفوا أجواءها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار والتعايش.

ماذا تعرفون عن تل ابيب؟! استمعوا.. pic.twitter.com/HrDA992CdF — Sharaka – شراكة (@sharakango) December 13, 2020

أورشليم القدس مدينة السلام، الجميع هنا يعيشون في سلام وامان".. من واقع أجواء يرصدها اثنين من أبناء الإمارات 🇦🇪 ممن يزورون إسرائيل 🇮🇱 اليوم@amjadt25 @DrAlsarrah @sharakango pic.twitter.com/g37Z5diKRt — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 12, 2020

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب إن "خمسة أو ستة بلدان" عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

WOW! Muslim Emiratis celebrate Shabbat together with Jews in the land of #Israel. 🕊 What you are seeing is history being written before our eyes. #Peace Video: @sharakango, @kh_lorena pic.twitter.com/IFJ6LqCZLD — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) December 11, 2020

اسرائيليون، خليجيون بحرينيون، واماراتيون معاً في لقاءات مناقشة مثيرة. Israelis, Emiratis, and Bahrainis together having an amazing discussion circles 🇦🇪🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/wM0YMHUoyP — לורינה ח'טיב|Lorena Khateeb|لورينا خطيب (@kh_lorena) December 13, 2020

وأثيرت تكهنات عن أسماء هذه الدول وفي مقدمتها السودان، لا سيَّما بعد لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 5 فبراير/شباط الفائت، في أوغندا، وهو اللقاء الأول من نوعه، المعلن لمسؤول سوداني رفيع بالجانب الإسرائيلي منذ استقلال السودان عام 1956.

وأعلن السودان تطبيع العلاقات مع تل أبيب، في 23 أكتوبر/ تشرين أول المنقضي، في حين لحق المغرب بقطار التطبيع، الخميس الماضي.

An amazing delegation with wonderful people from the #UAE and #Bahrain, organized by @sharakango, visits #Israel for the first time, exploring its culture, diversity and special landscapes. A peace between peoples 🇮🇱🇦🇪🇧🇭🕊 pic.twitter.com/Wh676xyNjF — يوناتان جونين Yonatan Gonen (@GonenYonatan) December 12, 2020

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة السعودية المنبثقة عن القمة العربية ببيروت عام 2002، إذ ترفض إسرائيل مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتريد "السلام مقابل السلام".

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

وانضمت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وخلافًا للحال بالنسبة للمطبّعين الجدد؛ فإن لمصر والأردن حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت تل أبيب أراضي من الدولتين، بينما لم تحتل أراضي إماراتية ولا بحرينية ولا سودانية أو مغربية.