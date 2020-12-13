البث الحي
الأخبار|إسرائيل

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي
الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي
13/12/2020

سلطت قناة إسرائيلية، الضوء على نشاطات قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين فروا مؤخرا إلى دبي، ونقل قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل نشاطهم إلى دولة الإمارات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، في تقرير على موقعها الإلكتروني حول منظمات الجريمة الإسرائيلية في دبي، إنه مع دخول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ فر مجرمون إسرائيليون بعضهم مطلوب في قضايا قتل وتهريب مخدرات إلى دبي واندمجوا فيها.

وأوضحت أن هؤلاء فروا إلى دبي قبل وقت قصير من إصدار الشرطة الإسرائيلية أوامر توقيف بحقهم.

وأكد ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية أن بعض المجرمين الذين فروا إلى دبي كانوا ضالعين في تهريب 750 كيلوغراما من مخدر الكوكايين من غواتيمالا جرى ضبطها الشهر الماضي في ميناء أشدود جنوبي إسرائيل، وكذلك تهريب 3.2 أطنان كوكايين كان يفترض نقلها من بلجيكا إلى إسرائيل.

وأضاف الضابط "لدينا معلومات عن المتورطين وسنصل إلى الجميع وسيقضون فترة عقوبتهم في إسرائيل. لدينا الكثير من الصبر والمعلومات حول أنشطتهم".

في دبي لا يسألون

وحسب القناة، فإن الحديث يدور عن عدد من كبار المجرمين الذين اشتهروا في يافا وحيفا (شمال)، ودخل بعضهم في شراكات بالإمارات من خلال وكلاء، واشتروا شققا ومحلات لبيع الهدايا التذكارية هناك، فيما اشترى آخرون الذهب والألماس، وباعوا البضائع لرجال أعمال في دول أخرى حتى لا تتبع الشرطة الإسرائيلية أنشطتهم.

ونقلت القناة عن مجرم إسرائيلي زار دبي قبل حوالي 10 أيام والتقى بعض كبار المجرمين الذين فروا إلى الإمارات قوله "في دبي، لا يسألونك الكثير من الأسئلة. هل لديك أموال؟ تعال واستثمر وكن شريكا".

وتابع "يدور الحديث عن ملايين الدولارات التي تدفقت من إسرائيل إلى دبي من خلال أشخاص يديرون أعمالا قانونية في إسرائيل، لكن هؤلاء المجرمين هم من يقفون وراء التمويل".

وبالإضافة إلى ذلك، وصل مؤخرا إلى دبي مجرمون إسرائيليون كانوا فارين في رومانيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا لبحث إقامة شراكات في بناء مشاريع سكنية وفنادق، وفق المصدر ذاته.

وفي السادس من الشهر الجاري، نشرت القناة ذاتها، تقريرا هو الأول حول نقل قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل نشاطهم إلى دولة الإمارات.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت إسرائيل والإمارات، اتفاق لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم وقعت الدولتان لاحقا العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

وزراء بريطانيون يحذرون من تخزين الطعام بسبب مخاوف الخروج من الاتحاد الأوربي بلا اتفاق

كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست وسفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو

التضخم السنوي بالمدن المصرية يواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي

مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع (أرشيف)

موظف بالسفارة الصينية في باريس يُزيل لافتة احتجاجية تطالب بالحرية للإيغور (فيديو)

موظف بالسفارة الصينية في باريس يُزيل لافتة احتجاجية مطالبة بالحرية للإيغور (منصات التواصل)

سرقة منزل أسطورة الكرة الإيطالية أثناء تشييع جثمانه

تشييع جثمان باولو روسي (رويترز)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)