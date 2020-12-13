تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

سلطت قناة إسرائيلية، الضوء على نشاطات قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين فروا مؤخرا إلى دبي، ونقل قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل نشاطهم إلى دولة الإمارات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، في تقرير على موقعها الإلكتروني حول منظمات الجريمة الإسرائيلية في دبي، إنه مع دخول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ فر مجرمون إسرائيليون بعضهم مطلوب في قضايا قتل وتهريب مخدرات إلى دبي واندمجوا فيها.

وأوضحت أن هؤلاء فروا إلى دبي قبل وقت قصير من إصدار الشرطة الإسرائيلية أوامر توقيف بحقهم.

تقرير القناة 12 الاسرائيلية يكشف عن تحول الامارات الى وجهة محبذة للمافيات والعصابات الاجرامية الاسرائيلية، عبر وسطاء ومنتحلين لصفة رجال اعمال pic.twitter.com/bRLLaNq8M5 — مجلة ميم (@MeemMagazine) December 7, 2020

وأكد ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية أن بعض المجرمين الذين فروا إلى دبي كانوا ضالعين في تهريب 750 كيلوغراما من مخدر الكوكايين من غواتيمالا جرى ضبطها الشهر الماضي في ميناء أشدود جنوبي إسرائيل، وكذلك تهريب 3.2 أطنان كوكايين كان يفترض نقلها من بلجيكا إلى إسرائيل.

وأضاف الضابط "لدينا معلومات عن المتورطين وسنصل إلى الجميع وسيقضون فترة عقوبتهم في إسرائيل. لدينا الكثير من الصبر والمعلومات حول أنشطتهم".

في دبي لا يسألون

وحسب القناة، فإن الحديث يدور عن عدد من كبار المجرمين الذين اشتهروا في يافا وحيفا (شمال)، ودخل بعضهم في شراكات بالإمارات من خلال وكلاء، واشتروا شققا ومحلات لبيع الهدايا التذكارية هناك، فيما اشترى آخرون الذهب والألماس، وباعوا البضائع لرجال أعمال في دول أخرى حتى لا تتبع الشرطة الإسرائيلية أنشطتهم.

ونقلت القناة عن مجرم إسرائيلي زار دبي قبل حوالي 10 أيام والتقى بعض كبار المجرمين الذين فروا إلى الإمارات قوله "في دبي، لا يسألونك الكثير من الأسئلة. هل لديك أموال؟ تعال واستثمر وكن شريكا".

وتابع "يدور الحديث عن ملايين الدولارات التي تدفقت من إسرائيل إلى دبي من خلال أشخاص يديرون أعمالا قانونية في إسرائيل، لكن هؤلاء المجرمين هم من يقفون وراء التمويل".

وبالإضافة إلى ذلك، وصل مؤخرا إلى دبي مجرمون إسرائيليون كانوا فارين في رومانيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا لبحث إقامة شراكات في بناء مشاريع سكنية وفنادق، وفق المصدر ذاته.

وفي السادس من الشهر الجاري، نشرت القناة ذاتها، تقريرا هو الأول حول نقل قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل نشاطهم إلى دولة الإمارات.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت إسرائيل والإمارات، اتفاق لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم وقعت الدولتان لاحقا العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.