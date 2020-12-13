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قطر تطلق أوراقا نقدية جديدة في عيدها الوطني

يتضمن الإصدار الخامس ورقة نقدية من فئة 200 ريال لأول مرة (تويتر)
يتضمن الإصدار الخامس ورقة نقدية من فئة 200 ريال لأول مرة (تويتر)
13/12/2020

أعلن مصرف قطر المركزي، الأحد، طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني في 18 من ديسمبر/ كانون أول 2020.

وأوضح محمد الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي خلال مؤتمر صحفي أن الأوراق النقدية من الإصدار السابق ستصبح عملة غير قانونية اعتبارا من 19 من مارس/ آذار 2021.

وحسب قانون مصرف قطر المركزي، يجب أن يتم سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يوماً من تاريخ الجديد.

وأشار الكواري إلى إعطاء مهلة لحامل العملات القديمة في استرداد قيمتها من المصرف المركزي، خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

ويتضمن الإصدار الجديد 7 فئات من الأوراق النقدية وهي (1، 5، 10، 50، 100، 200، 500 ريال قطري).

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح فئة الـ 200 ريال، وقال الكواري إن الهدف من طرح هذه الفئة هي سد الفجوة بين فئتي 100 و500 ريال.

وأوضح الكواري أن الأوراق النقدية الجديدة من الإصدار الخامس تغيرت كليا عن الإصدار الرابع، مؤكدا أن مصرف قطر المركزي اتخذ كافة التدابير اللازمة فيما يعنى بالعلامات الأمنية والمواصفات الفنية الحديثة وعالية المستوى.

وسيتضمن الإصدار الجديد، من بين عدة مميزات جديدة، علم دولة قطر وتاريخ إصدار العملة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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