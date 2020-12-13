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"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها الجوية مع إسطنبول 17 من ديسمبر

إحدى طائرات شركة فلاي دبي (حكومية إماراتية) (غيتي)
إحدى طائرات شركة فلاي دبي (حكومية إماراتية) (غيتي)
13/12/2020

تستأنف تركيا والإمارات الرحلات الجوية بين البلدين بعد 9 أشهر من التوقف، بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها.

وأعلنت شركة فلاي دبي (حكومية) الأحد، استئناف رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارا من 17 من ديسمبر / كانون أول الجاري.

وقالت متحدثة باسم الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني وصلت الأناضول نسخة منها، إن رحلاتها من دبي إلى مطار صبيحة غوكتشين الدولي في إسطنبول، متاحة للحجز على موقع الناقلة الشبكي.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات اعتبارا من 17 من ديسمبر/كانون الأول 2020.

وألغت فلاي دبي رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارا من 17 من مارس/آذار 2020، بناء على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

وفي السياق، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات 184 ألفًا و949 إصابة، قضى منها متأثرًا بإصابته 617 حالة، بينما تعافى 163 ألفًا و679 شخصًا، وفق الإحصاءات الرسمية في الإمارات.

وفي تركيا، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى مليون و836 ألفًا و728 حالة، توفي منها 16 ألفًا و417 جراء الإصابة، في حين تعافت مليون و603 آلاف و780 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 72 مليونًا و433 ألفًا و53 حالة، وأودى بحياة مليون و616 ألفًا و405 مصابين، بينما تعافت 50 مليونًا و729 ألفًا و929 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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