نيوزيلندا.. تحقيق في رسالة تركت قرب أحد مسجدي مجزرة كرايستشرش

تحقق شرطة نيوزيلندا في رسالة، تم تركها خارج مسجد في مدينة كرايستشرش، طبقا لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا" اليوم الأحد.

وكانت الرسالة المكتوبة قد تركت على رصيف خارج مسجد النور بمنطقة "ريكارتون" أمس السبت وأبلغت "رابطة كانتربري" الإسلامية الشرطة بها.

وقالت إذاعة نيوزيلندا إن الرسالة، تم كتابتها، بينما كان المصلون يؤدون صلاة العصر بالمسجد.

وقال جون بريس، قائد منطقة شرطة "كانتربري" إن الحادث يتم أخذه على محمل الجد بشكل كبير.

ومسجد النور كان واحدا من مسجدين، تم استهدافهما في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 15 من مارس/عام 2019. خلال صلاة الجمعة، فيما أصيب سبعة آخرون في مركز "لينوود" الإسلامي.

Police are investigating a concerning message that was chalked outside a mosque in Christchurch.

RNZ understands the message was written while worshippers were at afternoon prayers.https://t.co/5pWSlqlvov

