السودان يتسلم أولى دفعات المعونة الأمريكية من القمح

أعلنت الخارجية الأمريكية الأحد، تسليم الحكومة السودانية أول دفعة من القمح تتبرع بها الولايات المتحدة إلى السودان.

وقالت الخارجية في حسابها باللغة العربية على تويتر: "أولى عمليات تسليم 20 مليون دولار من القمح التي تعهدت بها الولايات المتحدة، وصلت للسودان لمعالجة النقص الحاصل في السلعة الحيوية".

ولم تذكر الوزارة كمية الدفعة التي وصلت الخرطوم.

ومطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، وقع السودان وبرنامج المعونة الأمريكية على مذكرة تفاهم لتوفير شراء 67.500 ألف طن من القمح للسودان، بقيمة 20 مليون دولار.

RT @USEmbassyKRT: وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السودانية لتقديم 20 مليون دولار إضافية لتوفير القمح، وهو ما يعادل تقديم 67,500 طنًا للسودان من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان.. pic.twitter.com/WddASJ8jja — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 1, 2020

ويعاني السودان من ارتفاع كبير في أسعار السلع، على خلفية تدهور عملته الوطنية أمام الدولار، بالأسواق الموازية.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويًّا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي.

ورغم أن السودان يملك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن مخصصات زراعة القمح ضئيلة ولا يكفي الإنتاج المحلي حاجة البلاد الفعلية.

وأعلن السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب تغريدة للرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب.

RT @StateDept: يعد توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل السودان خطوة مهمة من شأنها تعزيز الأمن الإقليمي مع خلق فرص للسودان وإسرائيل لتعميق العلاقات الاقتصادية وتحسين حياة شعوبهما. pic.twitter.com/VvFBgAdIAd — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 13, 2020

وسبقت الإمارات والبحرين إلى التطبيع مع تل أبيب، في 15 سبتمبر/ أيلول الفائت، برعاية أمريكية.

ولحق المغرب بركب التطبيع، الخميس الماضي، وبرعاية أمريكية تضمنت الاعتراف بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وقال ترمب إنه وقع اعترافا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو، وغرّد "المملكة المغربية اعترفت بالولايات المتحدة عام 1777، وبناءً عليه فإن واشنطن تعترف بسيادتها على الصحراء الغربية".

RT @USEmbMorocco: السفير الأمريكي في المغرب، دايفيد فيشر: سعدت ليلة أمس بتقديم الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية، والتي ستعتمدها الحكومة الأمريكية. pic.twitter.com/k16NURIDIM — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 13, 2020

واعتبر الفلسطينيون التطبيع السوداني مع إسرائيل خيانة للقضية الفلسطينية، ويمهد لنهب ثروات السودان، وأنه يقدم هدية مجانية لصالح تل أبيب، وأكد آخرون قدرة الشعب السوداني على إفشال التطبيع.

واعتبرت أن ما أعلنه الرئيس الرئيس الأمريكي بخصوص تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل "مخالف لقرارات القمم العربية".

وأكدت أنه مخالف أيضًا "لمبادرة السلام العربية (2002) المقرة من قِبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515".

وتفجرت قضية تطبيع السودان مع إسرائيل غداة لقاء مفاجئ جمع البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عنتيبي الأوغندية، في شباط/فبراير الماضي.