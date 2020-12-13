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أول ظهور للرئيس الجزائري بعد إصابته بفيروس كورونا(فيديو)

13/12/2020

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، تعافيه من فيروس كورونا، وأنه أمر بتجهيز قانون الانتخابات الجديد، خلال 15 يوما، تمهيدا لإجراء انتخابات نيابة ومحلية مبكرة.

وظهر تبون(75 عاما) في تسجيل مصور على حسابه بتويتر، وهو الأول من نوعه منذ نقله إلى ألمانيا للعلاج، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر إصابته بكورونا.

وقال تبون: "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة".

وأضاف تبون أن عودته إلى الجزائر لم تحدد بعد، وقد تكون بعد أسبوعين إلى ثلاثة، "لكن أنا أتابع الأوضاع ساعة بساعة".

وتابع أنه وجه تعليمات للرئاسة من أجل تجهيز قانون الانتخابات الجديد في ظرف 15 يوما ّ"لمباشرة مرحلة ما بعد الدستور".

ويشير تبون بذلك إلى تعهدات سابقة له بإجراء انتخابات نيابية ومحلية مبكرة مباشرة بعد تعديل الدستور، الذي تمت المصادقة عليه بالفعل في استفتاء شعبي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتنتهي ولاية البرلمان والمجالس المحلية عام 2022، حيث تم انتخابها في 2017 لولاية من 5 سنوات.

وتولى تبون الرئاسة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

المصدر : الأناضول
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