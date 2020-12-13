اعتداء عنصري على مسجد في هولندا

وذكر مجلس إدارة المسجد في بيان، الأحد، أن مجهولين رسموا صليبا معقوفا وكتابات تتضمن شتائم بحق المسلمين على باب وجدار المسجد.

وأعرب المجلس عن أسفه لوقوع الاعتداء، مشددا على أن خطاب الكراهية والاعتداء "يبعث القلق والخوف في نفوس المسلمين بالمدينة".

وأكد البيان أن الاعتداء "لن يثني إدارة المسجد من تقديم خدماتها للمسلمين، ولن يقوض وحدة صفهم وتضامنهم".

وأشار إلى أن كنيسين يهوديين تعرضا في نفس الليلة إلى اعتداء مشابه، مؤكدا رفض المجلس كافة أشكال العنف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت مشتبها به يبلغ من العمر 44 عاما، لكنها لم تؤكد ما إذا كان المشتبه به هو من نفذ الاعتداءات الثلاثة على المسجد وعلى الكنيسين اليهوديين.