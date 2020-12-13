مطالبات بإطلاق سراح ناشط عراقي اختطف خلال بث مباشر (فيديو)

طالب ناشطون ومدونون عراقيون بالكشف عن مصير الناشط "عباس الطائي" لذي اختفى يوم الجمعة بعد مشاركته في وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وخلال بث مباشر للناشط الطائي على حسابه في فيسبوك اقتاده شخصان أحدهما يدعى "أبو عراق" داخل ساحة التحرير للتحقيق معه بشأن منشورات له على مواقع التواصل نفى عباس صلته بها.

وتفاعل عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية اختفاء عباس الطائي مطالبين السلطات العراقية بالكشف عن مصيره.

ووجه الناشط في ساحة التحرير"زيدون أبوفراك" والذي تعرض لموقف مشابه في وقت سابق، أصابع الاتهام في قضية اختفاء الطائي للتيار الصدري.

#عباس_الطائي_وين خلال البث المباشر يوم أمس ،تم تهديد عباس

من قبل أشخاص تابعين للتيار الصدري،من بينهم(#أبو_عراق) علّاس ساحة التحرير! _شاهدوا الفيديو وستعرفون كيف تم اختطافه _عباس الان مختطف ولا يعرف مصيره أحد

علما الخاطف معروف ولكّنه تابع للتيار الصدري سيبقى عباس مختطف pic.twitter.com/hHTUs5T69f — Layla-Hadi |ليلى هادي (@LaylaHadi1) December 12, 2020

وعلقت المدونة والناشطة نور القيسي على فيديو البث المباشر الأخير للناشط عباس الطائي، قائلة "فيديو يوضح تعرض المتظاهر عباس الطائي، خلال البث المباشر من ساحة التحرير، للتهديد من قبل المدعو عصام أبو عراق التابع للتيار الصدري وهناك أنباء عن اختفائه".

هذا الفيديو كان البث المباشر الاخير للناشط #عباس_الطائي داخل #ساحة_التحرير وسط #بغداد حيث يلاحظ ان هناك مجهولون هددوه بسبب منشور قد نشره و الانباء تتحدث عن اختطافه من قبلهم.. pic.twitter.com/dEx00A9ls9 — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) December 12, 2020

احتجاجات العراق

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العالم الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجات، تطالب بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

عباس الطائي شاب عراقي يحمل هموم وطن تعرض للخطف من قبل ميليشات ايران وامام كل العالم واثناء بث مباشر

عباس لم يقتل احد ولم يخطف احد ولم يسرق احد

السكوت عن اختطافه جريمة

كفى صمت عن قتل واختطاف الابرياء https://t.co/jyjDBU5tgx — زياد السنجري (@zeyad_alsenjary) December 12, 2020

وهذه المظاهرات غير المسبوقة، لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت غاضبين محتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة.

فديو يوضح تعرض المتظاهر عباس الطائي، خلال البث المباشر من ساحة التحرير، للتهديد من قبل المدعو عصام ابو عراق التابع للتيار الصدري وهناك انباء عن اختفائه. pic.twitter.com/fzkTWGs8mE — Noor Mytham ALqaissi (@nooraqaissi) December 11, 2020

ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، من تردي الخدمات وانقطاع للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتشير تقارير رسمية إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.