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مطالبات بإطلاق سراح ناشط عراقي اختطف خلال بث مباشر (فيديو)

منذ أكثر من عام يشهد العراق حركة احتجاجات تطالب بتحسين الوضع المعيشي والقضاء على الفساد (رويترز)
منذ أكثر من عام يشهد العراق حركة احتجاجات تطالب بتحسين الوضع المعيشي والقضاء على الفساد (رويترز)
13/12/2020

طالب ناشطون ومدونون عراقيون بالكشف عن مصير الناشط "عباس الطائي" لذي اختفى يوم الجمعة بعد مشاركته في وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وخلال بث مباشر للناشط الطائي على حسابه في فيسبوك اقتاده شخصان أحدهما يدعى "أبو عراق" داخل ساحة التحرير للتحقيق معه بشأن منشورات له على مواقع التواصل نفى عباس صلته بها.

وتفاعل عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية اختفاء عباس الطائي مطالبين السلطات العراقية بالكشف عن مصيره.

ووجه الناشط في ساحة التحرير"زيدون أبوفراك" والذي تعرض لموقف مشابه في وقت سابق، أصابع الاتهام في قضية اختفاء الطائي للتيار الصدري.

وعلقت المدونة والناشطة نور القيسي على فيديو البث المباشر الأخير للناشط عباس الطائي، قائلة "فيديو يوضح تعرض المتظاهر عباس الطائي، خلال البث المباشر من ساحة التحرير، للتهديد من قبل المدعو عصام أبو عراق التابع للتيار الصدري وهناك أنباء عن اختفائه".

احتجاجات العراق

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العالم الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجات، تطالب بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وهذه المظاهرات غير المسبوقة، لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت غاضبين محتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة.

ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، من تردي الخدمات وانقطاع للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتشير تقارير رسمية  إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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