"ألتقي أمك وتلتقي بأمي".. رجل أعمال إماراتي يدعو لبناء علاقات حميمية مع الإسرائيليين (فيديو)

تفاعل نشطاء خليجيون مع تصريحات رئيس شركة إعمار العقارية الإماراتية، محمد العبار، خلال حديثه في المؤتمر الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي، الذي عقد على هامش مؤتمر"جيتكس".

وقال العبار في كلمته خلال المؤتمر إنه يبحث عن علاقات عائلية قبل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

محمد العبار ، رئيس شركة اعمار الاماراتية

لابد من بداية العلاقات الشخصية والعائلية بين الاماراتين و اليهود قبل بداية الاعمال التجارية … pic.twitter.com/kV3ABzAXMi — Mᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ N. Aʟ-Bᴀᴋᴇʀ (@MB777MB777) December 12, 2020

وقال حساب الإماراتي، حميد النويمي، في تغريدة له عبر تويتر، أمس السبت: "محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية في الإمارات قال (الأعمال التجارية مع إسرائيل ستأتي حتمًا، لكن أنا أتحدث عن زيارتكم لوالدتي وزيارتي لوالدتك الإسرائيلية، وأن يتواصل أبناؤنا مع بعض)".

وأضاف الحساب: "كل الأجيال يريدونها متصهينة في الإمارات، هذه رؤيتهم وهكذا يصرحون وبكل وضوح".

محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية في الإمارات

(الأعمال التحارية مع إسرائيل ستأتي حتماً ، لكن أنا أتحدث عن زيارتكم لوالدتي وزيارتي لوالدتك الإسرائيلية ، وأن يتواصل أبناؤنا مع بعض) كل الأجيال يريدونها متصهينة في الإمارات

هذه رؤيتهم وهكذا يصرحون وبكل وضوح pic.twitter.com/HV0YdZg9XF — humaid alnuaimi (@humaid22) December 12, 2020

وانتقد نشطاء خليجيون وعرب ما تحدث عنه، العبار، مؤكدين أن التطبيع لا يمكن له أن يصل لهذه المرحلة المنفتحة والخطيرة.

محمد العبار، رئيس إعمار العقارية

لابد من بداية العلاقات الشخصية والعائلية بين الاماراتين و اليهود قبل بداية الاعمال التجارية pic.twitter.com/HqMT7nSIdr — بوعيسى (@myshamss) December 13, 2020

يقول رجل الاعمال الاماراتي محمد العبار ان هدفه مع الشعب الصهيوني ليس التجارة لانها ستأتي على اي حل انما هدفه هو ان يكون علاقة معه لدرجة ان يزور امه وهو يزور امهاتهم.

يا حلاووووة تطبيع جميل منفتح #خليجيون_ضد_التطبيع#الإمارات_العربية_المتصهينة pic.twitter.com/ie8M9zrwvw — جعفر عتيق (@JafferAteeq2) December 13, 2020

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، متجاهلتيْن حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة السعودية المنبثقة عن القمة العربية ببيروت عام 2002، إذ ترفض إسرائيل مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتريد "السلام مقابل السلام".

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

محمد علي العبار من الامارات هو مثال على الانبطاح الاماراتي.

الذل و الهوان في كلام هذا الرجل.

(و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم).#التطبيع__خيانة #الامارات pic.twitter.com/jyUQTT4eBw — Mohammed Al-Fakhroo (@IamAlFakhroo) December 12, 2020

محمد العبار ، رئيس شركة اعمار الاماراتية

لابد من بداية العلاقات الشخصية والعائلية بين الاماراتين و اليهود قبل بداية الاعمال التجارية.

الصهاينة العرب 🇦🇪❤️🇮🇱 pic.twitter.com/vfqKHXs5nH — الدالوب (@daloub_5) December 12, 2020

محمد العبار، رئيس اعمار

لابد من بداية العلاقات الشخصية والعائلية بين #الاماراتيين و #اليهود قبل بداية الاعمال التجارية .. #الامارتيين دخلوا التاريخ من أرذل أبوابه وتفوقوا على ملوك الطوائف بالخيانة والذل !! pic.twitter.com/IZDp8g97Dh — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) December 12, 2020

وانضمت الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وخلافًا للحال بالنسبة للبلدين الخليجيين، فإن لمصر والأردن حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت تل أبيب أراضٍ من الدولتين، بينما لم تحتل أراضٍ إماراتية ولا بحرينية.

وانضمّ السودان إلى قطار التطبيع؛ ليصبح الدولة العربية الخامسة التي تبرم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (15 سبتمبر/أيلول 2020).

وأعلن الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، الخميس الماضي، انضمام المغرب إلى قائمة المطبعين، وذلك عبر تغريدة نشرها على تويتر، قال فيها إن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع علاقاتهما بمساعدة الولايات المتحدة.

وكتب ترمب على تويتر "إنجاز تاريخي آخر اليوم! صديقتانا الرائعتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما"، معتبرًا أن هذه الخطوة بمثابة "تقدم هائل لعملية السلام في الشرق الأوسط".

ويجعل هذا الاتفاق المغرب رابعة دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل مؤخرا بعد الإمارات والبحرين والسودان.