أشادا بمنفذ مذبحة نيوزيلندا.. اعتقال بائعي مخدرات خططا لحرب عرقية (فيديو)

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الأحد إنها ألقت القبض على رجلين كانا يبيعان المخدرات لشراء أسلحة من أجل التخطيط لحرب عرقية في المستقبل.

وأوضحت الشرطة التي داهمت منزلا، أن الرجلين، اللذين لم تذكر اسميهما، كانا يعتزمان شراء أسلحة وتشكيل مجموعات منعزلة متعصبة للبيض.

Detenidas 2 personas por vinculación a la supremacía blanca que querían financiar grupos armados a través del tráfico de sustancias psicotrópicas, como presuntas autoras de un delito de incitación al odio contra extranjeros… ➕👇https://t.co/d6VBo7aCZo pic.twitter.com/LZ6CACiy28 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 13, 2020

إشادة بمتطرف قتل مسلمين

وضبطت الشرطة، خلال المداهمة، علما نازيا ورموزا أخرى للمتعصبين البيض ورسائل نشرها المشتبه بهما على وسائل التواصل الاجتماعي تشيد بالمتطرف الأبيض برينتون تارانت، وهو الأسترالي الذي قتل 51 مسلما في هجوم بالرصاص على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس/ آذار 2019.

وقال بيان للشرطة "عبّرا في رسائل على الإنترنت عن عزمهما الحصول على سلاح والتحضير لما وصفاه بحرب عرقية بنية تنفيذ شكل من أشكال الهجوم".

الشرطة الإسبانية تعتقل رجلين يبيعان المخدرات لتمويل حرب عرقية

ومثُل الرجلان أمام محكمة بمدينة ليدا في كاتالونيا بتهم تتعلق بجرائم كراهية عرقية وحيازة سلاح ومتفجرات وتأييد الإرهاب العنصري، وأفرجت المحكمة عنهما بكفالة.

وتم القبض على الرجلين في روندا بالأندلس وبامبلونا في شمال غرب إسبانيا.