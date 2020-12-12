نقطة تحول.. أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر وبدء التطعيم خلال 24 ساعة (فيديو)

أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، استخدام لقاح شركة "فايزر" لكوفيد-19 مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء التطعيم خلال 24 ساعة، فيما يعد نقطة تحول في الولايات المتحدة حيث أودت الجائحة بحياة أكثر من 295 ألف شخص.

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني بيونتيك والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المئة في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر، ويتوقع أن تكون الكوادر العاملة في الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح والتي تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب في مقطع مصور بث على تويتر "الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحا آمنا وفعالا يمكن التحقق منه.. إن إنجاز اليوم هو تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأمريكا".

وكانت الموافقة قد تمت على لقاح فايزر/بيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء.

بدء التطعيم

وقال ترمب إن التطعيم في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.

وأحصت الولايات المتّحدة الجمعة رقماً قياسيّاً جديداً من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة)، بلغ نحو 2600.

ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الفيروس في الولايات المتّحدة الارتفاع، وهناك حاليا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق بحسب أرقام "كوفيد تراكينغ بروجكت".

كانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

الأمريكيّون يواجهون موجة جديدة ويعلقون الآمال على اللقاح (رويترز)

زيادة متوقعة وأمل في اللقاح

والأمريكيّون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدّة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح مودرنا لعلاج كوفيد-19، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية أمس الجمعة في بيان.

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية، في حين اشترت أيضا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك.

وأعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار الجمعة أن الولايات المتحدة قد تبدأ يوم الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأمريكيين لقاح "فايزر/بايونتيك" المضاد لكوفيد-19.

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول فبراير/ شباط، وجميع السكان بحلول يونيو/حزيران.