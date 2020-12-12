واشنطن بوست: لماذا لا يثق الروس في لقاح بلادهم ضد كورونا؟

ارتفعت أصوات عدد من المواطنين الروس المشككين في فاعلية لقاح سبوتنيك في" خلال الأسبوع الأول من توزيعه، حيث تكافح روسيا للحد من الاصابات بفيروس كورونا التي وصلت ذروتها بنسبة إلى أكثر من مليونين ونصف المليون مصاب، وجعلتها تحتل المركز الرابع من حيث الإصابات عالميا.

وأفاد تقرير لصحيفة واشطن بوست الأمريكية أن أسباب حالات الشك التي تحيط باللقاح تعود لتاريخ روسيا خلال الحقبة السوفيتية والحذر الذي ظل يلازم المواطن الروسي حيال الوعود الرسمية للسلطة، ونظريات المؤامرة التي تحركها مواقع الإنترنت ومنكري الجائحة. كما أن السلطات الروسية نفسها تزيد من مخاوف الناس بإصدارها لرسائل مشوشة حول ما إذا كان متلقو اللقاحات بحاجة إلى تجنب الكحول لأسابيع.

وأضاف التقرير أن أن مراكز التلقيح لم تشهد ذلك الإقبال الذي كان يتوقعه العاملون هناك. مع بدء المرحلة الأولى من التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا واعتماده من قبل الحكومة الروسية حتى قبل أن تنتهي من تجارب المرحلة الثالثة.

وكانت الحكومة الروسية قد سارعت إلى تسجيل لقاحها في الصيف الماضي قبل أن يتم تقييمه عبر التجارب السريرية الضرورية، الأمر الذي أثار شكوك العديد من الناس.

و قالت طالبة الهندسة الميكانيكية "ليا شولمان" البالغة من العمر 21 عاما "أنا لا أثق بهذا اللقاح، لأنهم دائما يكذبون. إذا طلبت منك الحكومة القيام بشيء ما، فعليك أن تفعل العكس".

وتابعت شولمان "لا أريد أن يتم حقني بهذا اللقاح، لا أنا ولا والديّ ولا جميع أصدقائي".

وكانت وسائل الإعلام الحكومية الروسية قد أطلقت دعاية إيجابية حول اللقاح منذ الصيف، لكن العديد من الروس ما زالوا غير مقتنعين.

وبالمقابل يرى قادة روسيا أن لقاح "سبوتنيك في" مثال واضح على التفوق العلمي الروسي، ومواكبة اللقاحات التي تم تطويرها في الولايات المتحدة وأوربا والصين.

وقال صندوق الاستثمار الروسي الذي استثمر في اللقاح، إن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامًا بلقاح "سبوتنيك في" وإن هناك طلبات عالمية لـ1.2 مليار جرعة سيتم تسويقها لاحقا.

و كشف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أن روسيا تشهد حاليا طفرة على مستوى الطلب العالمي على اللقاح.

ونشر العلماء الروس حتى الآن نتائج المرحلة الأولى والثانية فقط في المجلة الطبية البريطانية "لانسيت". ويقول المسؤولون الروس إن فعالية اللقاح تجاوزت 95 في المائة وإنه آمن.

وأصبحت شركة الأدوية الأنجلو سويدية العملاقة "أسترا زينيكا" وجامعة أكسفورد أول من نشر ورقة تمت مراجعتها بالكامل حول تجربة لقاح تظهر فاعلية بنسبة 70 في المائة، على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التجارب.

وقالت نائب رئيس بلدية موسكو أناستاسيا راكوفا إن 20 ألف مواطن روسي تلقوا جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" كجزء من تجارب المرحلة الثالثة وإنه لم يتم تسجيل أية آثار جانبية خطيرة.