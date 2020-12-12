البث الحي
الأخبار|فرنسا

محكمة فرنسية تنتصر للطعام الحلال في المدارس

محكمة فرنسية: الطعام الحلال بالمدارس لا يتعارض مع العلمانية (رويترز أرشيفية)
محكمة فرنسية: الطعام الحلال بالمدارس لا يتعارض مع العلمانية (رويترز أرشيفية)
12/12/2020

قضت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية، أمس الجمعة، بأن الطعام الحلال في المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.

وذكرت المحكمة أنها تلقت اعتراضا من بلدية مدينة شالون سور ساون (شرق) للطعن في قرار قضائي أبطل عام 2015، يقضي بإلغاء قاعدة تقديم طعام بديل خال من لحم الخنزير للتلاميذ المسلمين واليهود.

وأكدت أن تقديم وجبة بديلة خالية من لحم الخنزير ومشتقاته في مقاصف المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.

ومع استفتاء نظم عام 2015، ألغت بلدية شالون سور سون، قاعدة "تقديم وجبات بديلة للطلاب المسلمين واليهود في الأيام التي تحضر فيها وجبات لحم الخنزير".

وكانت هذه القاعدة تطبق في مدارس المدينة منذ الثمانينيات، إلا أن أولياء أمور التلاميذ المسلمين واليهود، احتجوا على إلغاء القاعدة، ورفعوا دعوى قضائية لإلغاء القرار.

وفي 2017، ألغت محكمة ديجون قرار البلدية الفرنسية، واعتبرت إلغاء القاعدة مخالفا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، ويتعارض مع قانون البلاد.

من جانبها طعنت بلدية شالون سور سون، في قرار محكمة ديجون لدى المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت القرار القضائي.

مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد درانسي قرب باريس(رويترز)

العلمانية الفرنسية

ويوجه مراقبون، انتقادات لمفهوم العلمانية الفرنسية، ويرى بعضهم أنه توجد صعوبة في شرح العلمانية الفرنسية كمفهوم خاص، كما يثيرها السياسيون وبعض وسائل الإعلام الفرنسية، ويعتقدون أنها تستخدم لإخفاء مشاكل البلاد وتغطي بعض الإخفاقات الصارخة الموجودة فيها، كما في أي مجتمع.

ويطرح بعضهم هذه الإخفاقات والمشاكل التي تحاول فرنسا تغطيتها، مثل عنصرية الشرطة والفصل بين السكان، حيث إن كثيرا من المسلمين في فرنسا مجبرون على العيش بحكم الواقع في الضواحي، منفصلين عن "الفرنسيين الأصليين".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

عرض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الأربعاء مشروع قانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية” المثير للجدل، مؤكدا أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس “ضد الأديان” بل للدفاع عن “الحريات”.

9/12/2020
المزيد من الأخبار

كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان.. صحفية صينية محتجزة تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)

رئيس الحكومة المغربية يؤكد موقف بلاده تجاه صفقة القرن وتهويد القدس

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني (مواقع التواصل)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

نقطة تحول.. أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر وبدء التطعيم خلال 24 ساعة (فيديو)

الأكثر قراءة

المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

مقر المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)