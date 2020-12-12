قوات تركية قطرية تجري تدريبات عسكرية في الدوحة (صور)

أفادت وزارة الدفاع التركية السبت بأن قواتها في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة أجرت تدريبات مع عناصر من القوات الخاصة القطرية.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع عبر تويتر، أرفقتها بصور من التدريبات.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. Fırtına Obüs Topçu Atışları icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/GERYltPYiq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020

وقالت الوزارة إن القوات التركية العاملة في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة وعناصر بقيادة القوات الخاصة القطرية، أجرت السبت في الدوحة تدريبات بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية العاصفة هاوتزر عيار 155/22 مم.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

وشهدت السنوات القليلة الماضية، سلسلة من خطوات تعزيز العلاقات التركية-القطرية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.