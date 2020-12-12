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قوات تركية قطرية تجري تدريبات عسكرية في الدوحة (صور)

تدريبات بالذخيرة الحية بين القوات المشتركة التركية القطرية
تدريبات بالذخيرة الحية بين القوات المشتركة التركية القطرية
12/12/2020

أفادت وزارة الدفاع التركية السبت بأن قواتها في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة أجرت تدريبات مع عناصر من القوات الخاصة القطرية.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع عبر تويتر، أرفقتها بصور من التدريبات.

وقالت الوزارة إن القوات التركية العاملة في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة وعناصر بقيادة القوات الخاصة القطرية، أجرت السبت في الدوحة تدريبات بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية العاصفة هاوتزر عيار 155/22 مم.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

وشهدت السنوات القليلة الماضية، سلسلة من خطوات تعزيز العلاقات التركية-القطرية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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