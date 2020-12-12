شجار بين مشجعي فريق إسرائيلي معروف بعنصريته بسبب استثمار شيخ إماراتي (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 أشخاص خلال شجار بين مشجعي نادي "بيتار القدس" لكرة القدم، بسبب خلاف بشأن استثمار شيخ إماراتي بالنادي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، أن شجارا نشب إثر تظاهر مئات قرب ملعب النادي في مدينة القدس، ضد شراء شيخ إماراتي أسهما بالنادي.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن "مئات من رابطة مشجعي النادي، المعروفة باسم لا فاميليا، تجمعوا قرب ملعب النادي، واشتبكوا مع مشجعين مناصرين (للصفقة) ما أدى إلى اعتقال 4 أشخاص بتهمة إثارة الشغب".

אימון בית"ר ירושלים: עימותים בין אוהדים שתומכי בעסקה לבין חברי "לה פמיליה" מחוץ למגרש האימונים @YoavBorowitz pic.twitter.com/NwAe0i4E4x — כאן חדשות (@kann_news) December 11, 2020

و"بيتار القدس" من أكبر أندية القدس لكرة القدم، ويُعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

والأسبوع الماضي، اشترى الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، 50% من أسهم نادي "بيتار القدس"، حسب وسائل إعلام عبرية.

ووقع آل نهيان عقدا يلتزم بموجبه باستثمار 300 مليون شيكل (حوالي 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة، وفق قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية).

وبوتيرة متسارعة ومكثفة، وقعت الإمارات وإسرائيل، خلال نحو 3 أشهر، اتفاقيات في المجالات كافة تقريبا، منها الرياضية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والسياحية.

بيتار القدس يعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين (مواقع التواصل)

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع كونها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.