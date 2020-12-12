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"أقوى فتاة في العالم".. عمرها 7 سنوات وترفع 80 كيلو غراما (فيديو)

أقوى فتاة في العالم روري فان أولفت (مواقع التواصل)
أقوى فتاة في العالم روري فان أولفت (مواقع التواصل)
12/12/2020

في غضون عامين حازت الطفلة الكندية روري فان أولفت (7 أعوام) لقب "أقوى فتاة في العالم"، بعد عامين فقط من بدأ ممارستها رياضة رفع الأثقال.

وفازت روري بأول بطولة في سجلها الرياضي بالولايات المتح                                 دة الأمريكية، عن فئة الثلاثين كيلوغرامًا، وذلك ضمن البطولة الوطنية للشباب تحت سن 11 عامًا.

وتقضي روري تسع ساعات أسبوعيًّا في التمرين، ويؤكد والدها أنها تستمتع برياضة رفع الأثقال، وأن سلامتها محل اهتمام المدربين.

تقول روري "أنا أركز جيدًا على تنفيذ المهمة، ولذلك أستبعد من ذهني كل شيء سوى الأثقال التي يتعين عليّ رفعها. أحب أن أكون أقوى، وهذا يجعلني أتمرن كثيرًا وأحاول باستمرار".

وأضاف والد روري أن طفلته شاركت في البطولة الأمريكية نظرًا لعدم وجود بطولة وطنية للشباب في كندا، مشيرًا إلى أنها تشعر بالفخر عند تحطيم رقم قياسي جديد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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