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أمريكا.. سيارة تقتحم تجمعا لمنظمة "حياة السود مهمة" وتصدم عدة أشخاص (فيديو)

12/12/2020

قالت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير لوسائل إعلام محلية إن سيارة اقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة في مانهاتن ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وذكرت الشرطة وشهود أن سائقة سيارة صدمت وسط مانهاتن في مدينة نيويورك، الجمعة، عدة أشخاص كانوا يتظاهرون ضد احتجاز مهاجرين سريين مضربين عن الطعام.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إن مسؤولي إنفاذ القانون اعتقلوا المرأة التي كانت تقود السيارة لاستجوابها.

وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن الإصابات تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن ستة أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.

المشهد "الفوضوي"

وصفت بعض الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا فوضويا حول سيارة متوقفة محاطة بالمحتجين، قبل أن تتحرك السيارة فجأة وسط الحشد، ما أدى إلى تعثر بعض الأشخاص والدراجات.

وأكد خمسة متظاهرين أن السيارة التي كانت تقودها امرأة زادت سرعتها عمدا بعدما أجبرها أشخاص على التباطؤ في المرة الأولى.

لكن المتحدث باسم الشرطة رأى أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث متعمدا أو عرضيا" وقد بقيت سائقة السيارة في المكان بعد الحادث وتم توقيفها حسب المصدر نفسه.

ووقع الحادث عندما كان حوالي 50 متظاهرا حسب شهود، عند مفترق الجادة 39 والجادة الثالثة، عندما تقدمت السيارة بسرعة باتجاه الحشد.

وكان المتظاهرون يحتجون على ظروف احتجاز مهاجرين سريين اعتقلتهم أجهزة الهجرة وسجنتهم في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، ومعظمهم دخل في إضراب عن الطعام حاليا.

وقال متظاهر "حاولت إبطاء السيارة.. تباطأت قليلاً ثم زادت سرعتها وألقيت بنفسي على الجانب، وشرح محتج آخر "رأيت أشخاصا يُلقون في الهواء وكان الأمر متعمدا بالتأكيد".

وأكد "بودي" وهو متظاهر آخر" اعتقدت أنني سأموت" معربا عن أسفه لأن رجال الشرطة الموجودين الذين كانوا يحيطون بالتظاهرة لم يفعلوا شيئا لتأمين حماية أفضل للمتظاهرين.

المصدر : وكالات

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