أمريكا.. سيارة تقتحم تجمعا لمنظمة "حياة السود مهمة" وتصدم عدة أشخاص (فيديو)

قالت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير لوسائل إعلام محلية إن سيارة اقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة في مانهاتن ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وذكرت الشرطة وشهود أن سائقة سيارة صدمت وسط مانهاتن في مدينة نيويورك، الجمعة، عدة أشخاص كانوا يتظاهرون ضد احتجاز مهاجرين سريين مضربين عن الطعام.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إن مسؤولي إنفاذ القانون اعتقلوا المرأة التي كانت تقود السيارة لاستجوابها.

وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن الإصابات تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن ستة أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.

وصفت بعض الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا فوضويا حول سيارة متوقفة محاطة بالمحتجين، قبل أن تتحرك السيارة فجأة وسط الحشد، ما أدى إلى تعثر بعض الأشخاص والدراجات.

وأكد خمسة متظاهرين أن السيارة التي كانت تقودها امرأة زادت سرعتها عمدا بعدما أجبرها أشخاص على التباطؤ في المرة الأولى.

لكن المتحدث باسم الشرطة رأى أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث متعمدا أو عرضيا" وقد بقيت سائقة السيارة في المكان بعد الحادث وتم توقيفها حسب المصدر نفسه.

Dramatic moment female motorist 'plows her car into a group of Manhattan protesters gathered in support of people on hunger strike in an ICE detention center' – injuring six – when 'they surrounded her'

via https://t.co/lAf923on0D bout time👏🏻👏🏿👏🏼👏🏻👏👏🏾 https://t.co/Oof73F65gd

— NYC Street Views (@StreetNyc) December 12, 2020