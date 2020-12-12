رئيس الحكومة المغربية يؤكد موقف بلاده تجاه صفقة القرن وتهويد القدس

جددت الحكومة المغربية، مساء الجمعة، رفضها لخطة "صفقة القرن" الأمريكية، والمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال ندوة لمؤسسة عبد الكريم الخطيب للدراسات والفكر "قام الملك محمد السادس بالاتصال بالرئيس (محمود) عباس، ليقول له إن موقف جلالته الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وأن المغرب يضعها في مرتبة قضية الصحراء".

وأضاف أن "هذا المبدأ أيضا نتبناه (في الحكومة) بتأكيدنا المستمر رفض صفقة القرن، وأي انتهاكات لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، وخصوصا محاولات تهويد القدس في الآونة الأخيرة".

وأكد أن "الموقف المغربي عموما يبقى باستمرار داعما للقضية الفلسطينية".

و"صفقة القرن" خطة تسوية سياسية مجحفة بحق الفلسطينيين ومنحازة لإسرائيل، ولذلك رفضتها القيادة والفصائل الفلسطينية.

والخميس، أعلن العاهل المغربي استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.

لكنه شدد على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.

وبإعلان الرباط، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقا إسرائيليا ملفتا لمنطقة المغرب العربي.

كما سيصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020؛ بعد الإمارات والبحرين والسودان.

أسلحة بمليار دولار

وبعد يوم من إعلان توصل المملكة وإسرائيل إلى اتفاق على إقامة العلاقات، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن البيت الأبيض يمضي قدما في تطبيق خطته لتصدير أسلحة بقيمة مليار دولار إلى المغرب.

وأكدت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أن "إدارة الرئيس دونالد ترمب أبلغت الكونغرس يوم الجمعة بصفقات محتملة مع المغرب تشمل طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة".

وأوضحت الوكالة أن "الحديث يدور عن 4 طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9 بي سكاي غارديان التي تنتجها شركة جنرال أتوميكس، وصواريخ هيل فاير وبيفواي وذخائر الهجوم المباشر المشترك، من إنتاج شركات لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ".