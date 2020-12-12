البث الحي
الأخبار|الجزائر

رئيس الوزراء الجزائري يحذر من محاولات وصول "الصهيونية" إلى حدود بلاده

رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد (تويتر)
رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد (تويتر)
12/12/2020

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم السبت إن هناك إرادة أجنبية حقيقية لوصول "الصهيونية" إلى حدود بلاده، داعيا الطبقة السياسية والنخب إلى التكاتف والعمل على استقرار الجزائر.

وأضاف جراد، خلال إشرافه على ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لتظاهرات 11 ديسمبر/كانون أول 1960 للمطالبة باستقلال الجزائر عن فرنسا ، إن "الجزائر مستهدفة وأن هناك قضايا خطيرة في محيطنا الجهوي تريد ضرب استقرار المنطقة، وها هي الدلائل اليوم عندما نرى في كل الفضاء المغاربي والأفريقي الدائر حول الجزائر هناك مخاطر وعدم استقرار وحروب".

وقال "هناك إرادة أجنبية حقيقية اليوم لوصول الكيان الصهيوني قرب حدودنا، يتعين على الطبقة السياسية والثقافية العمل على استقرار البلاد"، في إشارة إلى تطبيع العلاقات بين المغرب ( الجارة الغربية للجزائر) وإسرائيل.

وتابع "يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا ويجب أن نعمل بجهود التضامن وبأخوة لإيجاد أحسن طريق للخروج من هذه الأزمة المتعددة ومحاولات استهداف الوطن".

وأكد جراد أن الشعب الجزائري يريد الوحدة والاستقرار والحرية انطلاقا من "احترام ثوابتنا الدينية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أول أمس الخميس موافقة المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، لتصبح الدولة العربية الرابعة التي توافق على تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في الأشهر الأخيرة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

"أقوى فتاة في العالم".. عمرها 7 سنوات وترفع 80 كيلو غراما (فيديو)

أقوى فتاة في العالم روري فان أولفت (مواقع التواصل)

جونز هوبكنز.. جامعة أمريكية في حرج بعد انكشاف صلات مؤسسها بالعبودية

جامعة جونز هوبكينز الأمريكية (مواقع التواصل)

قوات تركية قطرية تجري تدريبات عسكرية في الدوحة (صور)

تدريبات بالذخيرة الحية بين القوات المشتركة التركية القطرية

المنتج الموسيقي ضحية اعتداء الشرطة: ما وقع لي "فضيحة فرنسية"

كاميرات مراقبة وثقت الاعتداء على الموسيقي الفرنسي (غيتي)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)