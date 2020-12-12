دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. تعرّف عليها

كشفت دراسة حديثة أن ألم العينين وحساسيتهما يعتبران من أهم المؤشرات الظاهرة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

واستعانت الدراسة، التي أجرتها جامعة "آنغيلا روسكين" البريطانية، ببيانات تعود إلى 83 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالعدوى مؤخرا، حيث طلب الباحثون منهم تعبئة استبيان حول الأعراض التي شعروا بها، وحول ما إذا كانوا قد شعروا بها قبيل إصابتهم بالفيروس.

وقد أكد نحو 81 بالمئة ممن شملتهم الدراسة مواجهتهم مشاكل في العين خلال أسبوعين من ظهور الأعراض الأخرى المرتبطة بكورونا، فيما قال 16 في المئة منهم إن الأعراض التي شعروا بها تمثلت في التهاب في العين.

Research by @AngliaRuskin reveals that COVID-19 is exacerbating tinnitus and in some, even triggering the condition. 40% of participants with COVID-19 symptoms experienced a worsening of their condition and a small number reported that it was triggered by the infection. pic.twitter.com/jRy0dk9nAY — OutsideClinic (@OutsideClinic) December 9, 2020

وأشار 18 في المئة منهم إلى إصابتهم بحساسية تجاه الضوء ضمن أعراضهم، كما ذكر 80 بالمئة ممن واجهوا مشاكل في أعينهم أن الأعراض استمرت لفترة لم تتجاوز الأسبوعين.

وأكدت الدراسة أن الأعراض الأكثر شيوعا بين المشاركين في الدراسة كانت الإنهاك (90 في المئة) والحمى (76 في المئة) والسعال الجاف (66 في المئة).

ووفقا للبروفيسورة شاهينا باردان، المشرفة على الدراسة، فإن الدراسة هي الأولى التي تبحث الأعراض الظاهرة على العيون، والتي تؤشر إلى التهاب الملتحمة لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا، والإطار الزمني لها.

عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز 70 مليونا (رويترز)

وبينت باردان أن أهمية الدراسة تكمن في مساعدة الباحثين على فهم أكبر بشأن كيفية إصابة /كوفيد-19/ للملتحمة، وفي بحثهم عن كيفية السماح للفيروس بالانتشار عبر الجسم.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 70 مليونا، توفي منهم نحو 1.6 مليون مصاب.

وتظهر البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات والإصابات عالميا، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من15.7 مليون شخص بالمرض، بينما تعتبر الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى الدول اصابة بالفيروس بتسجيل 9.8 مليون إصابة، و6.8 مليون حالة،