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دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. تعرّف عليها

دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا (رويترز)
دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا (رويترز)
12/12/2020

كشفت دراسة حديثة أن ألم العينين وحساسيتهما يعتبران من أهم المؤشرات الظاهرة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

واستعانت الدراسة، التي أجرتها جامعة "آنغيلا روسكين" البريطانية، ببيانات تعود إلى 83 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالعدوى مؤخرا، حيث طلب الباحثون منهم تعبئة استبيان حول الأعراض التي شعروا بها، وحول ما إذا كانوا قد شعروا بها قبيل إصابتهم بالفيروس.

وقد أكد نحو 81 بالمئة ممن شملتهم الدراسة مواجهتهم مشاكل في العين خلال أسبوعين من ظهور الأعراض الأخرى المرتبطة بكورونا، فيما قال 16 في المئة منهم إن الأعراض التي شعروا بها تمثلت في التهاب في العين.

وأشار 18 في المئة منهم إلى إصابتهم بحساسية تجاه الضوء ضمن أعراضهم، كما ذكر 80 بالمئة ممن واجهوا مشاكل في أعينهم أن الأعراض استمرت لفترة لم تتجاوز الأسبوعين.

وأكدت الدراسة أن الأعراض الأكثر شيوعا بين المشاركين في الدراسة كانت الإنهاك (90 في المئة) والحمى (76 في المئة) والسعال الجاف (66 في المئة).

ووفقا للبروفيسورة شاهينا باردان، المشرفة على الدراسة، فإن الدراسة هي الأولى التي تبحث الأعراض الظاهرة على العيون، والتي تؤشر إلى التهاب الملتحمة لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا، والإطار الزمني لها.

عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز 70 مليونا (رويترز)

وبينت باردان أن أهمية الدراسة تكمن في مساعدة الباحثين على فهم أكبر بشأن كيفية إصابة /كوفيد-19/ للملتحمة، وفي بحثهم عن كيفية السماح للفيروس بالانتشار عبر الجسم.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 70 مليونا، توفي منهم نحو 1.6 مليون مصاب.

وتظهر البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات والإصابات عالميا، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من15.7 مليون شخص بالمرض، بينما تعتبر الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى الدول اصابة بالفيروس بتسجيل 9.8 مليون إصابة، و6.8 مليون حالة،

المصدر : وكالة الأنباء القطرية

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