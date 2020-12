دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. تعرّف عليها

كشفت دراسة حديثة أن ألم العينين وحساسيتهما يعتبران من أهم المؤشرات الظاهرة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

واستعانت الدراسة، التي أجرتها جامعة "آنغيلا روسكين" البريطانية، ببيانات تعود إلى 83 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالعدوى مؤخرا، حيث طلب الباحثون منهم تعبئة استبيان حول الأعراض التي شعروا بها، وحول ما إذا كانوا قد شعروا بها قبيل إصابتهم بالفيروس.

وقد أكد نحو 81 بالمئة ممن شملتهم الدراسة مواجهتهم مشاكل في العين خلال أسبوعين من ظهور الأعراض الأخرى المرتبطة بكورونا، فيما قال 16 في المئة منهم إن الأعراض التي شعروا بها تمثلت في التهاب في العين.

Research by @AngliaRuskin reveals that COVID-19 is exacerbating tinnitus and in some, even triggering the condition. 40% of participants with COVID-19 symptoms experienced a worsening of their condition and a small number reported that it was triggered by the infection. pic.twitter.com/jRy0dk9nAY

