جونز هوبكنز.. جامعة أمريكية في حرج بعد انكشاف صلات مؤسسها بالعبودية

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية العريقة أن مؤسسها الذي تحمل اسمه والمعروف بأنه شخصية محسنة ومؤيدة للقضاء على العبودية، كان نفسه ضالعًا في أنشطة الاستعباد.

وتتسبب هذه المعلومات بإحراج كبير لدى الجامعة الأمريكية العريقة في مدينة بالتيمور المنادية بقيم التسامح، وتأتي في ظل الجدل المحتدم منذ الربيع الفائت بشأن تاريخ العبودية والتمييز في الولايات المتحدة، وسط موجة احتجاجات تاريخية ضد العنصرية.

وقد شهدت البلاد دعوات كثيرة لإسقاط تماثيل لرموز حقبة الاستعباد في الولايات الجنوبية الأمريكية، كما أن الجدل لم يستثنِ اثنين من "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة، جورج واشنطن وتوماس جيفرسون إذ كانا من أصحاب العبيد.

وأوضح رون دانييلز رئيس جامعة جونز هوبكنز في محادثة عبر تطبيق "زوم" الجمعة "منذ نحو مئة عام، نروي قصة غير دقيقة بشأن أصولنا. لقد صُعقنا إثر اكتشاف هذا الجزء من حياة جونز هوبكنز".

Johns Hopkins, long believed to be a slavery abolitionist, was a slave owner.

Johns Hopkins University officials say new records show the school's founder enslaved at least 4 Black men in his home. They also say they have found no substantial evidence he had abolitionist views. pic.twitter.com/SPTzAYQqbm

— AJ+ (@ajplus) December 10, 2020