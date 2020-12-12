جونز هوبكنز.. جامعة أمريكية في حرج بعد انكشاف صلات مؤسسها بالعبودية

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية العريقة أن مؤسسها الذي تحمل اسمه والمعروف بأنه شخصية محسنة ومؤيدة للقضاء على العبودية، كان نفسه ضالعًا في أنشطة الاستعباد.

وتتسبب هذه المعلومات بإحراج كبير لدى الجامعة الأمريكية العريقة في مدينة بالتيمور المنادية بقيم التسامح، وتأتي في ظل الجدل المحتدم منذ الربيع الفائت بشأن تاريخ العبودية والتمييز في الولايات المتحدة، وسط موجة احتجاجات تاريخية ضد العنصرية.

وقد شهدت البلاد دعوات كثيرة لإسقاط تماثيل لرموز حقبة الاستعباد في الولايات الجنوبية الأمريكية، كما أن الجدل لم يستثنِ اثنين من "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة، جورج واشنطن وتوماس جيفرسون إذ كانا من أصحاب العبيد.

وأوضح رون دانييلز رئيس جامعة جونز هوبكنز في محادثة عبر تطبيق "زوم" الجمعة "منذ نحو مئة عام، نروي قصة غير دقيقة بشأن أصولنا. لقد صُعقنا إثر اكتشاف هذا الجزء من حياة جونز هوبكنز".

Johns Hopkins, long believed to be a slavery abolitionist, was a slave owner. Johns Hopkins University officials say new records show the school's founder enslaved at least 4 Black men in his home. They also say they have found no substantial evidence he had abolitionist views. pic.twitter.com/SPTzAYQqbm — AJ+ (@ajplus) December 10, 2020

وكان رجل الأعمال جونز هوبكنز المنحدر من عائلة ثرية في ولاية ميريلاند قد حقق ثروة في مجالي التجارة والمصارف، وتربى على أسس جمعية الأصدقاء الدينية (كويكرز)، وهو تيار بروتستانتي معارض للعبودية، كما دعم أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

وترك هوبكنز الذي توفي سنة 1873، جزءًا من ثروته لإنشاء مأوى للأطفال السود وجامعة ومستشفى يعالج المرضى من دون أيّ تفرقة على أساس الجنس أو الأصول.

لكنّ سجلات اكتُشفت خلال الصيف الفائت وتعود إلى عامي 1840 و1850، تبيّن أن جونز هوبكنز كان يملك عبيدًا، واحد سنة 1840، ثم أربعة بعد عشر سنوات.

ويشكّل ذلك صدمة للجامعة الخاصة العريقة، التي أسست سنة 1876، وجعلت من التنوع عنوانًا رئيسيًا لها في مدينة بالتيمور ذات الغالبية السكانية من السود، والتي تعاني معدلات كبيرة من الفقر والجريمة.

وفي 2018، تبرع الملياردير مايكل بلومبرغ وهو خريج الجامعة سنة 1964، بملياري دولار لتمويل تقديم منح للطلاب المتحدرين من عائلات متواضعة.

ولم يتبقَ سوى القليل من الوثائق بشأن جونز هوبكنز وعائلته، وتستند عملية التأريخ المتصلة به خصوصًا إلى مقالات صحفية تمدح فيه إثر وفاته، ومذكرات قريبته هيلين هوبكنز ثوم، والتي تعود إلى عام 1929.

وقد عيّنت الجامعة لجنة لمحاولة التعرّف إلى هوية هؤلاء العبيد المجهولين والمتحدرين منهم، وأكدت رئيستها مارثا جونز أن الجهد الكبير للكشف عن الحقيقي لا يزال في بداياته.

وقالت "بدأنا للتو تفكيك ما تبيّن أنها أكاذيب أساسية في شأن الأصول، ليس للسيد هوبكنز وحسب، بل لمسار حياته والهدية التي قدّمها لإنشاء هذه المؤسسة".