تركيا تستدعي سفير إيران وتبلغه استياءها من مزاعم طالت أردوغان

استدعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند، معربة عن استيائها من ادعاءات لا أساس لها، وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأناضول إن مصادر دبلوماسية تركية ذكرت أن الخارجية أعربت للسفير فرازمند، عن استيائها من استدعاء الخارجية الإيرانية سفير أنقرة دريا أورس، بعد تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأضافت المصادر أن الخارجية أعربت عن استيائها أيضًا من إطلاق ادعاءات لا أساس لها بحق الرئيس أردوغان، والترويج لحملة تبث الكراهية ضد تركيا.

وأفادت أن الخارجية التركية أكدت لسفير طهران رفضها الكامل للادعاءات الإيرانية.

وأكدت أنقرة عدم قبولها استخدام الوزير ظريف منصة تويتر لاستهداف تركيا عبر ادعاءات لا أساس لها، عوضًا عن القنوات ذات الصلة التي يمكن للجانب الإيراني اللجوء إليها إذا كان يشعر بالانزعاج من قضية تتعلق بتركيا.

Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland

Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?

NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan

— Javad Zarif (@JZarif) December 11, 2020