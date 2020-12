المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معركة قضائية مهمة، حيث رفضت المحكمة العليا، الجمعة، الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترمب في المحكمة العليا.

وكان ترمب يعلق آمالا كبيرة على هذه الدعوى، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها بأنها دعوى كبيرة.

ويوجه قرار المحكمة العليا ضربة قوية إلى مساعي ترمب للطعن في نتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن.

وانتقد ترمب، اليوم السبت في تغريدة على تويتر قرار المحكمة رفض دعوى إبطال نتائج الانتخابات.

وقال ترمب في تغريدة، اليوم، لقد خذلتنا المحكمة العليا حقا".

وأضاف ترمب في تغريدة أخرى، متحدثا عن نفسه "تكون أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد مررت للتو بانتخابات حصلت فيها على أصوات أكثر من أي رئيس في التاريخ، وبفارق كبير؛ لكنك خسرت كما هو مزعوم. ولا تستطيع الوقوف أمام المحكمة العليا، لذلك تتدخل عبر ولايات رائعة لرفع دعاوى قضائية".

وأشار أيضا أن تلك الدعاوى تم رفضها جميعا من دون النظر حتى إلى الأسباب العديدة التي قدمت لأجلها.

واختتم قائلا، مكررا مزاعمه "انتخابات مزورة وسنواصل الكفاح".

So, you’re the President of the United States, and you just went through an election where you got more votes than any sitting President in history, by far – and purportedly lost. You can’t get “standing” before the Supreme Court, so you “intervene” with wonderful states…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020