العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

أعلنت السلطات في جمهورية داغستان الروسية العثور على 272 فقمة على الأقل من نوع مهدد نافقة خلال الأيام الأخيرة على ضفاف بحر قزوين.

وقالت الوكالة الروسية الفيدرالية للصيد في شمال القوقاز إنها "لا تستبعد احتمال العثور على المزيد"، مشيرة إلى اكتشاف الجيف يعود إلى ما بين 6 و10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضافت أنها تجرى تحاليل لكشف ملابسات هذه الظاهرة، فيما أوفدت السلطات في موسكو فريقا ليشارك في التحقيق.

On the coast between Makhachkala and the Caspian sea, 17 dead red book seals were found. The animals died at sea and were washed ashore by the storm. The reason for the death of seals may be Chinese plastic nets used by poachers, or pollution of the water area.

