العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

أعلنت السلطات في جمهورية داغستان الروسية العثور على 272 فقمة على الأقل من نوع مهدد نافقة خلال الأيام الأخيرة على ضفاف بحر قزوين.

وقالت الوكالة الروسية الفيدرالية للصيد في شمال القوقاز إنها "لا تستبعد احتمال العثور على المزيد"، مشيرة إلى اكتشاف الجيف يعود إلى ما بين 6 و10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضافت أنها تجرى تحاليل لكشف ملابسات هذه الظاهرة، فيما أوفدت السلطات في موسكو فريقا ليشارك في التحقيق.

On the coast between Makhachkala and the Caspian sea, 17 dead red book seals were found. The animals died at sea and were washed ashore by the storm. The reason for the death of seals may be Chinese plastic nets used by poachers, or pollution of the water area.

😔😔 pic.twitter.com/EegFQ2qeOe — Sergio (@Sergiu28871107) December 7, 2020

وأشارت السلطات إلى احتمال أن يكون نفوق الفقمات ناجما عن "أسباب خارجية مختلفة" أو عن "مرض معد".

ونشرت وكالة الصيد صور عدة جيف لحيوانات جنحت إلى شاطئ بحر قزوين.

وتحيط ببحر قزوين، أكبر بحر مغلق في العالم، خمسة بلدان هي روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان.

وكانت المنطقة تضمّ في مطلع القرن العشرين أكثر من مليون فقمة من نوع "بوسا كاسبيكا" لم يبق منها اليوم سوى 68 ألفا، بحسب الاتحاد الدولي للطبيعة الذي يعتبر أن هذا النوع "في خطر".

وكانت هذه الثدييات الصغيرة ضحية الصيد الجائر حتى فترة حديثة وهي باتت اليوم تعاني خصوصا من التلوث الصناعي الذي يجعلها عقيمة.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يعاني بحر قزوين من "تلوث شديد ناجم عن استخراج النفط وتكريره والمواد المشعة المتأتية من المحطات النووية والكمّيات الكبيرة من مياه المجارير والنفايات الصناعية التي تصب فيه".