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العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
11/12/2020

أعلنت السلطات في جمهورية داغستان الروسية العثور على 272 فقمة على الأقل من نوع مهدد نافقة خلال الأيام الأخيرة على ضفاف بحر قزوين.

وقالت الوكالة الروسية الفيدرالية للصيد في شمال القوقاز إنها "لا تستبعد احتمال العثور على المزيد"، مشيرة إلى اكتشاف الجيف يعود إلى ما بين 6 و10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضافت أنها تجرى تحاليل لكشف ملابسات هذه الظاهرة، فيما أوفدت السلطات في موسكو فريقا ليشارك في التحقيق.

وأشارت السلطات إلى احتمال أن يكون نفوق الفقمات ناجما عن "أسباب خارجية مختلفة" أو عن "مرض معد".

ونشرت وكالة الصيد صور عدة جيف لحيوانات جنحت إلى شاطئ بحر قزوين.

وتحيط ببحر قزوين، أكبر بحر مغلق في العالم، خمسة بلدان هي روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان.

وكانت المنطقة تضمّ في مطلع القرن العشرين أكثر من مليون فقمة من نوع "بوسا كاسبيكا" لم يبق منها اليوم سوى 68 ألفا، بحسب الاتحاد الدولي للطبيعة الذي يعتبر أن هذا النوع "في خطر".

وكانت هذه الثدييات الصغيرة ضحية الصيد الجائر حتى فترة حديثة وهي باتت اليوم تعاني خصوصا من التلوث الصناعي الذي يجعلها عقيمة.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يعاني بحر قزوين من "تلوث شديد ناجم عن استخراج النفط وتكريره والمواد المشعة المتأتية من المحطات النووية والكمّيات الكبيرة من مياه المجارير والنفايات الصناعية التي تصب فيه".

المصدر : الفرنسية
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