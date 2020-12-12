وزير الداخلية التركي يهاجم وزير الهجرة اليوناني.. ماذا حدث؟

هاجمت تركيا ما وصفته بالممارسات "غير الإنسانية" لقوات خفر السواحل اليونانية، وغرّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مخاطبًا وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس؛ فماذا قال؟ وما الأسباب؟

وشارك صويلو عبر حسابه في تويتر بمقطع مصور، وغرد مخاطبا ميتاراكيس، قائلًا:"عزيزي الوزير‏! تتزايد عناصر خفر السواحل لديك يومًا بعد يوم في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية".

Sayın Bakan @nmitarakis

Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor. Unsurlarınızın, Frontex’in suç ortağı olduğu ve AB’nin görmezden geldiği insanlık dışı uygulamalarını ve geri itmelerini izlemek için 👉 https://t.co/Uahys9S6Nt pic.twitter.com/OygfNLG9sr — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 12, 2020

وحصلت وكالة "الأناضول"، الجمعة، على مشاهد التُقطت عبر طائرة مسيّرة، تظهر لحظات إرغام حفر السواحل اليوناني مهاجرين غير نظاميين على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا، بعد نقلهم إلى قاربين مطاطيين شمال جزيرة رودوس ببحر إيجة.

وأظهرت اللقطات نقل خفر السواحل مجموعة من طالبي اللجوء جلبتهم بسفينة إلى قاربين مطاطيين، وأرغمتهم على العودة إلى المياه التركية بشكل محفوف بالمخاطر.

ووثقت المشاهد إنقاذ فرق خفر السواحل التركية المهاجرين، ونقلتهم عبر سفينة إلى البر، حسبما أظهرت المشاهد.

يأتي ذلك في سياق الخلاف التركي اليوناني حول حقوق الغاز والنفط وأنشطة التنقيب والمسح التي تُجريها أنقرة شرقي المتوسط، والاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليًّا)، الذي ترتب عليه إعادة ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا.

في حين، وقعت اليونان ومصر اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية، في أغسطس/ آب الماضي، وهو ما اعتبرته أنقرة اتفاقًا باطلًا.

وعقد قادة دول الاتحاد الأوربي قمة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قرروا خلالها توسيع قائمة العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح التركية شرقي المتوسط، ولكن لم يتقرر تنفيذها فورًا بل دراستها في جدول أعمال القمة المقبلة في مارس/ آذار 2021.

وشدّد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في بيان الجمعة، أنه من مصلحة جميع الأطراف التركيز على الأجندة الإيجابية لدى الجانبين.

وقال إنه على قادة الاتحاد الأوربي عدم السماح لانسداد العلاقات إدراكا لأهميتها الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد، موضّحًا أن تركيا تنظر بإيجابية إلى جميع المبادرات البناءة من أجل التقاسم العادل لموارد الطاقة شرقي المتوسط، ومستعدة للمحادثات الاستكشافية مع اليونان دون شروط مسبقة.