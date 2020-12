أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

اخترقت أرمينيا اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، يحمّل الأسلحة الروسية الصنع مسؤولية فشل يريفان في نزاعها مع باكو حول إقليم ناغورني كاراباخ.

وأعلن الجيش الأذري، أن القوات الأرمينية خرقت مجددًا اتفاق وقف إطلاق النار القائم في الإقليم المحرر من الاحتلال مؤخرًا.

وقالت وزارة الدفاع الأذري، في بيان مساء السبت، إن الجانب الأرميني انتهك الهدنة في الأراضي المحررة بأعمال استفزازية، مشيرةً إلى أن القوات المسلحة الأذرية ردت على الانتهاك.

وفي حديث لصحيفة "كلاش ريبورت" (مختصة برصد الأزمات وتطوراتها) قال باشينيان "إن موسكو تسببت بخسائر فادحة لجيش بلاده والقوات الأرمينية في كاراباخ، والمعروفة باسم أرتساخ".

ووفق "كلاش ريبورت"، تحدث باشينيان عبر الراديو عن هزيمة يريفان في النزاع الأخير، والذي اندلع يوم 27 من سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرًا إلى أن أنظمة "ريبيلينت-1" المضادة للطائرات المسيّرة كانت لقمة سائغة للجيش الأذري، وسهلة التدمير.

وأضاف "للأسف، لم تعمل الأنظمة الإلكترونية روسية الصنع، لقد خذلت هذه المعدات أرمينيا ولم تؤمّن أجواء بلادنا".

With the decision signed by Arayik Harutyunyan, President of the so-called Artsakh Republic, on 11 December 2020, the separatist Armenian troops in #Karabakh were officially demobilized. — Clash Report (@clashreport) December 12, 2020

وقدّرت يريفان خسائرها العسكرية في الحرب على إقليم ناغورني كاراباخ بنحو 4.8مليار دولار.

وفي السياق، أشارت "كلاش ريبورت" إلى أن رئيس ما تعرف بجمهورية "أرتساخ"، أراييك هاروتيونيان، وقع قرارًا يقضي بحل القوات الأرمينية في الإقليم.

Azerbaycan Ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan Başbakanı #Peşinyan, suçluyu buldu. 'RUS SİLAHLARI' Prime Minister of #Armenia Pashinyan, who suffered a great defeat against the Azerbaijan armed forces in Nagorno-Karabakh, found the culprit. 'RUSSIAN WEAPONS' pic.twitter.com/UeDvAe7t3a — Clash Report (@clashreport) December 11, 2020

في حين لم تشر يُطلق عليه "وزارة الدفاع في أرتساخ" إلى ذلك صراحة، واكتفت بتغريدة عبر تويتر تضمّنت توقيع هاروتيونيان قرارًا بشأن التجنيد والتسريح لشتاء 2021، دون الإشارة إلى تفاصيل هذا القرار.

On 11 December President of the Republic of #Artsakh Arayik Harutyunyan signed a decree on 2021 winter draft and demobilization. Президент Республики #Арцах Араик Арутюнян подписал указ о проведении зимнего воинского призыва и демобилизации 2021 года. — Artsakh Defense Army (@Karabakh_MoD) December 12, 2020

وأُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، في 10 من نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، إثر النجاح الذي حققته أذربيجان في عمليتها التي انطلقت لتحرير إقليم ناغورني كاراباخ.