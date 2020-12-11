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الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)
الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)
11/12/2020

تصدر اسم الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري قائمة البحث على غوغل عربيًا بعد إعلان موته المفاجئ مساء أمس الخميس.

https://twitter.com/ALEXYBRI/status/1337368978885373955

الغماري الذي كان يعمل صحفيا بالقناة الثانية المغربية "دوزيم"، توفي عن عمر يناهز الـ 50 عاما إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وخلف نبأ وفات الغماري صدمة كبيرة وسط زملائه ومعارفه ومشاهديه، ونعت القناة الثانية الراحل بمنشور على "فيسبوك" جاء فيه "‏ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الاعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد. وداعا صلاح.."

واشتهر الغماري بتقديم نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية، كما قدم خلال فترة الحجر الصحي الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد فقرات للتوعية والإرشاد موجهة للجمهور.

وكان الغماري يعتزم تقديم برنامج تلفزيوني جديد بعنوان "صوتكم" ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للقناة الثانية.

كما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور الإعلامي الراحل مع ذكر العديد من مواقفه ومآثره.

ونقل جثمان الغماري اليوم الجمعة من المحمدية لدفنه في مكناس وسط حشود كبيرة من المواطنين التي ودعته بالدموع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل التواصل
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