الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

تصدر اسم الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري قائمة البحث على غوغل عربيًا بعد إعلان موته المفاجئ مساء أمس الخميس.

https://twitter.com/ALEXYBRI/status/1337368978885373955

الغماري الذي كان يعمل صحفيا بالقناة الثانية المغربية "دوزيم"، توفي عن عمر يناهز الـ 50 عاما إثر سكتة قلبية مفاجئة.

نهاية النشرة.. لكن هذه المرة من دون لقاء اخر 💔

😔😔😔

إن الله وإن إليه راجعون

وداعا #صلاح_الدين_الغماري pic.twitter.com/IY9kOBTKTT — أميرة (@kaoutarslyman) December 11, 2020

وخلف نبأ وفات الغماري صدمة كبيرة وسط زملائه ومعارفه ومشاهديه، ونعت القناة الثانية الراحل بمنشور على "فيسبوك" جاء فيه "‏ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الاعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد. وداعا صلاح.."

واشتهر الغماري بتقديم نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية، كما قدم خلال فترة الحجر الصحي الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد فقرات للتوعية والإرشاد موجهة للجمهور.

وكان الغماري يعتزم تقديم برنامج تلفزيوني جديد بعنوان "صوتكم" ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للقناة الثانية.

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه مع النائبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أن لله وأن اليه راجعون البقاء pic.twitter.com/p1pKl0s5x6 — Abdelaziz Bakadirr (@ABakadirr) December 11, 2020

كما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور الإعلامي الراحل مع ذكر العديد من مواقفه ومآثره.

سبحان الله ما خذا الله روحو حتى خلاه يكبر في قلوب الكثير من الناس وحبوه كل البيوت صغيرًا وكبيرًا الي غيترحمو عليه بعد مماته ❤

ولهذا دائما ندعيو بحسن الخاتمة و الله يرحمو في هذا اليوم المبارك ويجعله من اهل الجنة يا رب 🙏#صلاح_الدين_الغماري #جمعة_مباركة pic.twitter.com/wtjRNdx3AX — oтнмαɴвrυхelloιѕ~!🇲🇦🇧🇪 (@2582OthBxl) December 11, 2020

ونقل جثمان الغماري اليوم الجمعة من المحمدية لدفنه في مكناس وسط حشود كبيرة من المواطنين التي ودعته بالدموع.