واجهوا خطر الموت.. مشاهد توثق ترك اليونان مهاجرين في عرض البحر (فيديو)

وثقت مشاهد ملتقطة من الجو قيام خفر السواحل اليوناني بترك مهاجرين في عرض البحر ليواجهوا خطر الموت، بينما هُرعت فرق تركية لإنقاذهم.

وحصلت الأناضول، على مشاهد التقطت عبر طائرة مسيرة، تظهر لحظات إرغام حفر السواحل اليوناني مهاجرين غير نظاميين على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا، بعد نقلهم إلى قاربين مطاطيين شمال جزيرة رودوس ببحر إيجة.

وأظهرت اللقطات قيام خفر السواحل بنقل مجموعة من طالبي اللجوء جلبتهم بسفينة، إلى قاربين مطاطيين، ومن ثم إرغامهم على العودة إلى المياه التركية بشكل محفوف بالمخاطر.

من ناحية أخرى وثقت المشاهد قيام فرق خفر السواحل التركية بعملية لإنقاذ المهاجرين الذين تركتهم الفرق اليونانية ليواجهوا خطر الموت في عرض البحر، ونقلتهم عبر سفينة إلى البر.

اعتراض اللاجئين وتركهم لمصيرهم

وكثيرا ما تقوم السلطات اليونانية بعمليات مماثلة، وفي وقت سابق أظهرت مشاهد مصورة، قيام خفر السواحل اليوناني بمضايقة قارب يحمل طالبي لجوء، قبل أن يتركهم لمصيرهم في عرض البحر.

ووثقت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة التركية، لقطات أثناء إجبار خفر السواحل طالبي اللجوء على العودة نحو المياه الإقليمية التركية في مياه بحر إيجة.

وقامت سفينتان تابعتان لخفر السواحل اليوناني بدفع قارب يحمل نحو 25 من طالبي اللجوء بينهم أطفال، نحو المياه الإقليمية التركية، بتاريخ9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتوضح المشاهد اقتراب السفينتين من القارب، والقيام بمناورات حوله في محاولة لإغراقه، ومن ثم الابتعاد من المكان تاركتين اللاجئين لمصيرهم في عرض البحر.