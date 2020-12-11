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كورونا.. مصر تستقبل أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني

(موافع التواصل)
(موافع التواصل)
11/12/2020

استقبلت مصر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم).

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة "مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح.. اللقاح بالمجان 100%".

وأضافت أن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والتانية 21 يوما وكل دا (هذا) للفئات الأولى الأطقم الطبية اللي في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".

ومضت تقول "وكل ما نستلم شحنات هنتيحها لكل مواطن مجانا بتوجيهات سيادة الرئيس (عبد الفتاح السيسي)".

ولم يتضح بعد عدد الجرعات التي طلبتها مصر، لكن الوزيرة قالت إن مزيدا من الشحنات ستصل في الأيام المقبلة.

ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية هذا الأسبوع إن فاعلية لقاح سينوفارم تبلغ 86 %، مشيرة في ذلك إلى تحليل أولي للمرحلة المتأخرة من التجارب السريرية.

وكانت الصين استخدمت اللقاح بالفعل في تطعيم نحو مليون من مواطنيها في برنامج طارئ.

وتعد مصر سوقا كبيرا للقاحات. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت روسيا عن اتفاق مع مصر لتزويدها بما يصل إلى 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في".

أعداد قليلة

وتعلن مصر عن أعداد قليلة نسبيا من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لأسباب من بينها قلة الاختبارات، لكنها حذرت من موجة ثانية مع زيادة الإصابات اليومية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الخميس تسجيل 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 وفاة، مقارنة بـ 421 إصابة و21 وفاة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها و6854 حالة وفاة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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