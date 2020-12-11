في عرض للقوة موجه لإيران.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق الخليج (فيديو)

حلّقت قاذفتان أمريكيّتان من طراز " بي-52″ فوق منطقة الخليج الخميس، في استعراض للقوة موجّه ضدّ خصوم الولايات المتحدة ولا سيما إيران، في وقت يُقلّص الجيش الأمريكي وجوده العسكري في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان إنّ القاذفتين الثقيلتين اللتين يُطلق عليهما اسم "ستراتوفورترس" ويمكنهما حمل أسلحة نووية أقلعتا من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا وتم إخطار أطقمها في اللحظة الأخيرة بذلك.

وذكر البيان أنّ الطائرتين حلّقتا فوق الخليج "مع طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرات من دول شريكة" موضحا أنّ هذه هي الطلعة الثانية لقاذفات بي-52 خلال شهرين في هذه المنطقة.

وعلّق قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكِنزي قائلاً "يجب على خصومنا المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعدادًا وقدرة من الولايات المتحدة على نشر قدرات قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان".

وأضاف أن "قدرتنا على التعاون مع شركاء في مهمة كهذه تثبت أننا مستعدون للاستجابة معا لأي أزمة".

A pair of U.S. Air Force B-52H "Stratofortresses" assigned to Barksdale Air Force Base operated in the CENTCOM area of responsibility with other @usairforce and regional partner aircraft in the second mission in as many months. Dec. 10, 2020 @USAFCENT https://t.co/zpZBxQ5uh7 pic.twitter.com/xZ5GzHnIo8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 10, 2020

التحليق فوق الخليج

وخلال المهمة المقرر أن تستغرق 36 ساعة، يجب على القاذفتين التحليق فوق المحيط الأطلسي وأوربا وشبه الجزيرة العربية قبل التحليق فوق الخليج والبقاء على مسافة بعيدة من الساحل الإيراني قبل العودة إلى الولايات المتحدة، وفق ما شرح مسؤول عسكري لفرانس برس.

وأوضح المسؤول العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذا التحليق لم يكن مرتبطا بأي تهديد معين.. وأشار إلى أنه "عرض لقدرتنا على نشر القدرات الدفاعية بسرعة".

وقرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب سحب ألفي جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير/كانون الثاني على أن يغادر 500 آخرون العراق ويبقى 2500 جندي فقط في كل دولة.

وخلال مؤتمر لاحق عبر الإنترنت، أقر الجنرال ماكنزي بأن مستوى التهديد مرتفع في المنطقة خلال الفترة الانتقالية في واشنطن قبل تسلّم الديموقراطي جو بايدن السلطة.

McKenzie's 5 big concerns for the CENTCOM area of responsibility:

• deterring Iran

• supporting Afghan peace talks

• maintain pressure on ISIS

• working w/ DOD on C-UAS

• addressing the challenges related to refugees and displaced people around the Middle East. pic.twitter.com/8gfSvOtXtt — Defense One (@DefenseOne) December 10, 2020

يضاف إلى ذلك اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قبل أسبوعين، تزامنا مع اقتراب الذكرى الأولى للهجوم الأمريكي الذي أودى بالجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد قررت سحب بعض موظفيها لأسباب أمنية.

وقال خلال هذا المؤتمر الذي نظمته مجلة "ديفينس وان" المتخصصة، إنه "مع اقتراب هذه الفترة، بما في ذلك الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني، فإن تقليص محيطنا المُعرّض للهجوم، هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به بناءً على التهديدات التي نراها هناك".

وتتوقع الولايات المتحدة أسابيع صعبة عدة قبل انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة في البيت الأبيض مع انتهاج ترمب استراتيجية "الضغوط القصوى" على إيران.

إذ من غير المستبعد أن يقوم الرئيس المنتهية ولايته بعمل عسكري في اللحظة الأخيرة ضد المصالح الإيرانية في العراق بحلول الوقت الذي يتولى فيه بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.