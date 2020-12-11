"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

أثارت إلما أفيرو، شقيقة مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها رسما مستفزا لغريم شقيقها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني.

ونشرت شقيقة رونالدو رسما لميسي يقف رافعا يديه أمام النجم البرتغالي بعد فوز فريقه يوفنتوس على فريق نادي برشلونة الذي يلعب له النجم الأرجنتيني.

وكان رونالدو واجه ميسي مساء الثلاثاء الماضي في مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي ضد برشلونة الإسباني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوربا.

وقاد رونالدو، فريقه يوفنتوس للإطاحة بفريق ميسي بثلاثية نظيفة في عقر دارهم، بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الختامية.

ونشرت إلما أفيرو عبر حسابها في موقع "إنستغرام" صورة يظهر فيها شقيقها واقفا وهو يحتفل بالانتصار، بينما يجلس ميسي رفعا يديه عند قدميه، وكتبت إلما معلقة على الصورة: "ملكي.. الأفضل على الإطلاق. أنت أعظم فخر في حياتي".

صورة مستفزة

ونال الرسم أكثر من 46 ألف إعجاب بعد 24 ساعة من نشره، وعلق عليه أكثر من 17 ألف شخص، لكن أغلب المعلقين انتقدوا شقيقة رونالدو، واعتبروا الرسم "مهينا ومستفزا" في حق النجم الأرجنتيني.

ميسي ورونالدو قبيل انطلاق المباراة- 8 ديسمبر- رويترز

ويأتي نشر الرسم في وقت صرح فيه رونالدو، بأن علاقته جيدة بميسي وأنه لم ينظر إليه أبدا كمنافس له، في حين كتب ميسي تغريدة مماثلة على حسابه على تويتر.

جدير بالذكر أن مباراة الثلاثاء الماضي كانت الأولى التي تجمع رونالدو مع ميسي، منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد الإسباني إلى فريق يوفنتوس في صيف 2018.