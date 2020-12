بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير التركي لدى طهران، دريا أورس، على خلفية مقطوعة شعرية قرأها الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، في العاصمة الأذرية باكو.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الجمعة، أنه جرى استدعاء السفير التركي إلى مقر الوزارة على خلفية أبيات الشعر التي قرأها الرئيس أردوغان.

وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الإيراني استدعى السفير وقدم إليه استنكار الوزارة الشديد، مبينًا أن إيران تنتظر توضيحات حول الموضوع.

وكان الرئيس أردوغان تلا أمس باحتفالية النصر في باكو، مقطوعة شعرية ورد فيها اسم نهر آراس الذي ينبع من تركيا ويمر عبر أرمينيا وأذربيجان وإيران، ما أثار حفيظة الجانب الإيراني.

وخلال الاحتفال ألقى أردوغان بيتًا من قصيدة "آراز آراز"، وتتناول القصيدة الحديث عن الاحتلال الإيراني لأذربيجان وانفصال الأخيرة عن الوطن الأم.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر "إن الرئيس أردوغان لم يقل إن الشعر -الذي قرأه بالخطأ في باكو- يرتبط بالفصل الإجباري لمناطق أرس الشمالية عن الأرض الأم".

وتساءل وزير الخارجية الإيراني هل يدرك الرئيس التركي أنه تحدث عن سيادة أذربيجان، مضيفًا أنه "لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجان العزيزة"، في إشارة إلى تقويض تركيا لسيادة أذربيجان، على حد تعبيره.

Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland

Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?

NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan

— Javad Zarif (@JZarif) December 11, 2020