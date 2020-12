المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر حكمها على المدان بقتل رفيق الحريري

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، بخمس عقوبات سجن مدى الحياة بحق سليم عياش لإدانته بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.

وقال القاضي الأسترالي ديفيد ري أثناء قراءة قرار المحكمة "كان الهجوم يهدف لإثارة الرعب في لبنان وهو ما حدث بالفعل… استقر في يقين هيئة المحكمة أنه ينبغي تطبيق أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد عن كل من الجرائم الخمس على أن يجري تنفيذها في نفس التوقيت".

وحوكم عياش، 57 عاما، غيابيا وأدين في أغسطس/ آب الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

ولا يزال سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله طليقا، إذ رفض الأمين العام للحزب حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

وخلال جلسة استماع في نوفمبر/ تشرين الثاني، قال المدعون إن السجن المؤبد هو "الحكم الوحيد العادل والمناسب" لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية". كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.

STL Trial Chamber pronounced its Sentencing Judgment in the Ayyash et al. case. It unanimously sentenced the convicted Salim Jamil Ayyash to five concurrent sentences of life imprisonment. Judge Re subsequently adjourned the hearing. pic.twitter.com/1VbghtdhVx

— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) December 11, 2020