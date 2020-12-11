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الأخبار|ألمانيا

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
أوكولوس كويست (رويترز)
11/12/2020

أعلنت السلطات الألمانية المعنية بشؤون المنافسة فتح تحقيق في انتهاك محتمل من قبل "فيسبوك" بخصوص خوذتها الجديدة اللاسلكية للواقع الافتراضي.

وقال أندرياس موندت رئيس الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار إن "استخدام نظارات (أوكولوس) لن يكون ممكنا من دون حساب في فيسبوك"، مشيرا إلى أن "هذا الربط بين منتجات الواقع الافتراضي وشبكة التواصل الاجتماعي قد يشكل انتهاكا لمبدأ وجوب عدم استغلال الموقع المهيمن لفيسبوك في السوق".

وأعلن موندت عن نية الهيئة فتح تحقيق في هذا الصدد.

ويستخدم هذا الجهاز الذي يحمل اسم "أوكولوس كويست"، في جملة استخداماته، للانغماس في تصاميم غرافيكية لألعاب شديدة الدقة.

وتثير تقنية الواقع الافتراضي اهتمام قطاعات عدة، من ألعاب الفيديو إلى المسائل الأمنية، مرورا بالسينما والصحة والثقافة، لكنها لم تجد بعد نموذجا اقتصاديا حيويا في أوساط عامة الجمهور.

وطرحت "سوني" و"مايكروسوفت" و"اتش تي سي" خوذاتها الخاصة في السوق.

وبدأت "فيسبوك" تدمج منتجاتها للواقع الافتراضي التي كانت تباع على منصة منفصلة في شبكتها العالمية للتواصل الاجتماعي، تحت مسمى "فيسبوك رييالتي لابز".

ويقدم هذا الخيار كخدمة إضافية في الشبكة.

وأعربت الشركة الأمريكية العملاقة عن اقتناعها بقدرتها على تبديد مخاوف الهيئة الألمانية الناظمة للمنافسة.

وقالت ناطقة باسم المجموعة "سوف نتعاون بالكامل مع الهيئة الألمانية ونحن على قناعة بأنه في وسعنا أن نظهر أن هذا التحقيق غير مبرر"، مشيرة إلى أن نظارات الواقع الافتراضي لم تطرح بعد في السوق الألمانية.

وتتواجه "فيسبوك" مع الهيئة الألمانية لشؤون المنافسة بشأن استخدام البيانات الخاصة للمستخدمين.

وتواجه المجموعة الأمريكية عموما ضغوطا متزايدة من الهيئات المنظمة للمنافسة في العالم أجمع.

واتهمت وكالات أمريكية عدة "فيسبوك" باستغلال هيمنتها على السوق ومواردها المالية الطائلة للإطاحة بمنافسيها، مع الطلب من القضاء إلزام المجموعة بالتخلي عن تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب".

وعلى صعيد آخر، حققت "فيسبوك" نصرا قضائيا في ألمانيا بشأن قرارها حظر استخدام أسماء مستعارة على شبكتها.

المصدر : الفرنسية
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