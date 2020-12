إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

منحت الحكومة الإيطالية الجنسية الفخرية للمعتقل والباحث المصري باتريك ذكي جورج، الخميس، تقديرًا منها لما بذله في الشأن الحقوقي المصري وقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

يأتي ذلك وسط انتقادات من حقوقين ونشطاء أوربيين استمرار توريد الأسلحة لمصر، على الرغم من تورط أفراد بالأجهزة الأمنية المصرية بمقتل ريجيني بعد تعذيبه.

Oggi #Fico in conferenza stampa alla #Camera dei #Deputati in collegamento streaming con i genitori di #Regeni. grande coraggio del Presidente Fico, importantissime le dichiarazioni a#Montecitorio con la #stampa anche dall'avvocato Ballerini, dal.presidente Fnsi, #Giulietti. pic.twitter.com/TGZdfeYkL3 — rossana ottomano' (@RossanaOttomano) December 10, 2020

وقال سياسيون إيطاليون إن استمرار العلاقات المصرية الإيطالية في ظل تعمد النظام المصري عدم التعاون في قضية ريجيني، أمرٌ غير مفهوم مطالبين بسحب السفير الإيطالي.

تزامن ذلك مع مؤتمر صحفي عقدته عائلة ريجيني، أمس الخميس، وكذلك جلسة استماع للنيابة العامة الإيطالية من قبل لجنة التحقيقات المعنية بقضية ريجيني.

وكانت النيابة المصرية قد قررت في وقت سابق غلق القضية من الجانب المصري فقط، ووجهت الاتهامات الجنائية لمجهول.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت باتريك أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازة في مصر، وأكد محاموه تعرضه للتعذيب بالصعق والضرب في مقر الأمن الوطني.

و طالبت منظمات حقوقية دولية والاتحاد الأوربي والسلطات الإيطالية مصر بالإفراج عن الناشط المعتقل بتهم نشر أخبار زائفة وبيانات كاذبة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، فضلًا عن التحريض على أحداث سبتمبر/أيلول 2019.

ماسميو أونجارو – عضو لللجنة البرلمانية للتحقيق في مقتل جوليو ريجيني "بالطبع نريد الحقيقة و العدالة لأجل مواطننا الذي قتل و عذب بشكل وحشي ومعها نريد الحقيقة للآلاف من المصريين ممن يتم خطفهم و اعتقالهم بشكل متسارع و هذه الوقفة تعني الكثير للمطالبين بالحرية و الديمقراطية في مصر" pic.twitter.com/sN2WR6B2Sb — Abdullah Elshamy (@abdallahelshamy) December 11, 2020

وسمحت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الإثنين الماضي، لأول مرة بحضور ممثلي سفارات أوربية جلسة تجديد حبس باتريك جورج.

ويواجه باتريك اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وتكدير السلم العام، وغيرها من الاتهامات التي باتت توجه للنشطاء والباحثين.

وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، التي ينتسب إليها باتريك: "اعتقل باتريك جورج زكي الباحث في القسم الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية في مطار القاهرة واحتجازه بشكل غير قانوني دون السماح له بالتواصل مع أهله أو محاميه لمدة تجاوزت 24 ساعة".

وحسب المنظمة، فإن باتريك -قبل القبض عليه- كان في إجازة دراسية من عمله للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا، واعتقل وهو عائد إلى القاهرة في إجازة قصيرة، والتحقيق معه من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة.

وكشفت عن تعرض باتريك خلال فترة إخفائه التي استمرت قرابة 24 ساعة "للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه" طبقًا لمحاميه، وذلك قبل أن يظهر لأول مرة صباح اليوم التالي في إحدى نيابات المنصورة.

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل مع قضية باتريك جورج، مطالبين بتطبيق العدالة التي تضمن خروج باتيك من محبسه ومحاسبة قاتلي ريجيني في أسرع وقت ممكن.

In the same week @EmmanuelMacron awards @realDonaldTrump's "favourite dictator" #Sisi the Légion d'honneur, prosecutors in #Italy charge 4 members of Sisi's security forces with involvement in the murder of Italian student Giulio Regeni #Egypt https://t.co/iA3xJjSlHw — Alex Rowell (@alexjrowell) December 11, 2020

Italy Charges Egyptian Security in Giulio Regeni’s Murder https://t.co/wpKXaCyjH5 Instead of measures to persuade the government to end rights violations & pursue accountability, European governments, including #Italy, keep selling weapons to #Egypt & willingly ignore its abuses pic.twitter.com/EtviLVbkqY — Amr Magdi (@ganobi) December 11, 2020

L’accusa della procura di Roma agli ufficiali egiziani e la ricostruzione di sequestro, torture e omicidio di #GiulioRegeni sono così drammaticamente chiare e dettagliate (nonostante il sabotaggio) da imporre una svolta: ma nessuno avrà il coraggio di sfidare l’utile dittatura — Simone Cosimi (@SimoneCosimi) December 11, 2020

عبد الناصر يعود بصحبة #چوليو_ريچيني!

ثريد مهم عن الرد الصاعق للنيابة الايطالية علي المصرية وعرض لشهادات ٥شهود أحدهم شاهد ريچيني في الغرفة ١٣بالدور الأول لمبني للأمن الوطني بلاظوغلي بصحبة ضابطين بعد تعذيبه ٢٩/٢٨ يناير.

النيابة:"يعود المبني لزمن ناصر" (مؤسس نظام التعذيب الحالي مصر) https://t.co/DtR0Wp6ZAa — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) December 11, 2020

"Yet other parts of the Italian state have worked to improve relations with Egypt in the intervening years, notably the prime minister, Giuseppe Conte, who in June quietly approved a mammoth arms sale to Egypt following months of covert negotiations."https://t.co/mIDC6KBdTO — Rena Netjes 🍓 (@RenaNetjes) December 11, 2020