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إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)
الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)
11/12/2020

منحت الحكومة الإيطالية الجنسية الفخرية للمعتقل والباحث المصري باتريك ذكي جورج، الخميس، تقديرًا منها لما بذله في الشأن الحقوقي المصري وقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

يأتي ذلك وسط انتقادات من حقوقين ونشطاء أوربيين استمرار توريد الأسلحة لمصر، على الرغم من تورط أفراد بالأجهزة الأمنية المصرية بمقتل ريجيني بعد تعذيبه.

وقال سياسيون إيطاليون إن استمرار العلاقات المصرية الإيطالية في ظل تعمد النظام المصري عدم التعاون في قضية ريجيني، أمرٌ غير مفهوم مطالبين بسحب السفير الإيطالي.

تزامن ذلك مع مؤتمر صحفي عقدته عائلة ريجيني، أمس الخميس، وكذلك جلسة استماع للنيابة العامة الإيطالية من قبل لجنة التحقيقات المعنية بقضية ريجيني.

وكانت النيابة المصرية قد قررت في وقت سابق غلق القضية من الجانب المصري فقط، ووجهت الاتهامات الجنائية لمجهول.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت باتريك أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازة في مصر، وأكد محاموه تعرضه للتعذيب بالصعق والضرب في مقر الأمن الوطني.

و طالبت منظمات حقوقية دولية والاتحاد الأوربي والسلطات الإيطالية مصر بالإفراج عن الناشط المعتقل بتهم نشر أخبار زائفة وبيانات كاذبة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، فضلًا عن التحريض على أحداث سبتمبر/أيلول 2019.

وسمحت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الإثنين الماضي، لأول مرة بحضور ممثلي سفارات أوربية جلسة تجديد حبس باتريك جورج.

ويواجه باتريك اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وتكدير السلم العام، وغيرها من الاتهامات التي باتت توجه للنشطاء والباحثين.

وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، التي ينتسب إليها باتريك: "اعتقل باتريك جورج زكي الباحث في القسم الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية في مطار القاهرة واحتجازه بشكل غير قانوني دون السماح له بالتواصل مع أهله أو محاميه لمدة تجاوزت 24 ساعة".

وحسب المنظمة، فإن باتريك -قبل القبض عليه- كان في إجازة دراسية من عمله للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا، واعتقل وهو عائد إلى القاهرة في إجازة قصيرة، والتحقيق معه من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة.

وكشفت عن تعرض باتريك خلال فترة إخفائه التي استمرت قرابة 24 ساعة "للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه" طبقًا لمحاميه، وذلك قبل أن يظهر لأول مرة صباح اليوم التالي في إحدى نيابات المنصورة.

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل مع قضية باتريك جورج، مطالبين بتطبيق العدالة التي تضمن خروج باتيك من محبسه ومحاسبة قاتلي ريجيني في أسرع وقت ممكن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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