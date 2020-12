45 مدعيا أمريكيا يرفعون دعاوى قضائية ضد فيسبوك

رفع 45 مدعيًا عامًا في عدد من الولايات الأمريكة دعاوى قضائية ضد شركة فيسبوك متهمين شركة التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات غير قانونية لشراء المنافسين وخنق المنافسة.

وطالب المدعون من المحكمة بموجب قانون منع الاحتكار النظر في تفكيك الشركة التي تمتلك تطبيقات انستغرام وفيسبوك.

وتركز الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الولايات الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية على استحواذ فيسبوك على تطبيق انستغرام عام 2012 وشراء واتس آب عام 2014 وعدم احترام القواعد التي تحكم سياسة تطوير البرامج.

لكن في المقابل أوضحت شركة فيسبوك أن الصفقات التي تخضع للتدقيق تمت الموافقة عليها من قبل المنظمين منذ سنوات.

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) December 9, 2020