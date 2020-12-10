من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مشاركته في عرض عسكري للجيش الأذري، الخميس، بمناسبة الانتصار على أرمينيا في ناغورني كاراباخ إن أذربيجان ستواصل "ملاحمها البطولية تحت قيادة زعيمها إلهام علييف".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "استخلاص الشعب الأرميني الدروس والعبر من أحداث كاراباخ، سيدشن عهدا جديدا في المنطقة"، مؤكدا أن تركيا وأذربيجان "ستواصلان التغلب على الصعوبات وتحقيق النجاحات المتتالية طالما تقفان جنبا إلى جنب".

ولفت إلى أن "تحرير أذربيجان لأراضيها من الاحتلال"، لا يعني أبدا أن النضال قد انتهى.

وقال أردوغان إن "إنقاذ أذربيجان لأراضيها من الاحتلال لا يعني أن الكفاح انتهى. فالنضال في المجالين السياسي والعسكري سيستمر الآن على العديد من الجبهات الأخرى".

وفي معرض انتقاده لأرمينيا، قال أردوغان" انتهكوا قواعد الحرب بشكل خطير وعبثوا بكرامة الإنسان، ومن حقنا مساءلتهم في كافة المحافل".

عرض عسكرب بحضور الرئيس التركي(رويترز)

وقال "على الذين جلبوا لكاراباخ الدمار والدماء والدموع أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يدركوا بأنه لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة من خلال تشجيعات الإمبريالية الغربية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الإدارة الأرمينية استنزفت موارد شعبها لإبقاء أراضي أذربيجان تحت احتلالها، مشيرا إلى أن إلهام علييف له فضل كبير في المكاسب السياسية والعسكرية التي حققتها أذربيجان.

وأكد أن تركيا دعمت أذربيجان بكل إمكاناتها في نضالها من أجل استعادة أراضيها المحتلة، عملا بشعار "شعب واحد في دولتين" ولفت إلى أن مصير كل من تركيا وأذربيجان مرتبط ببعضهما البعض.

وقال إن أرمينيا "ألحقت دمارا كبيرا بالأماكن التي كانت تحتلها على مدى 30 عاما، حيث أحرقوا المساجد ودمروا القرى والمدن، وعبثوا بالقبور وبالإرث الثقافي للمنطقة، ويجب محاسبتهم على ذلك".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تقوم الإدارة الأرمينية بتحليل دقيق لما جرى، والإقدام على خطوات شجاعة مستقبلا من أجل بناء مستقبل ينعم بالاستقرار والسلام، مجددا تأكيده على دعم بلاده للنوايا الحسنة التي يبديها الرئيس علييف.