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لفشله في قراءة نص اليمين .. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)
تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)
10/12/2020

أقالت السلطات التنزانية، نائب وزير التعدين، قبل أن يتسلم منصبه، بسبب فشله في قراءة نص اليمين الدستورية في حفل حضره رئيس الدولة جون بومبيه ماغوفولي.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تنزانية، أمس الأربعاء، فقد شهدت البلاد تشكيل حكومة جديدة، عيّن فيها النائب البرلماني، فرانسيس ندولان، في منصب نائب وزير التعدين.

غير أن النائب ندولان، فشل خلال مراسم أداء اليمين، في قراءة نص القسم رغم محاولته أكثر من مرة، ليطلب منه رئيس البلاد الجلوس في مكانه، ويُصدر في وقت لاحق قرار بإقالته من منصبه قبل أن يتسلمه.

تعيين شخص يمكنه قراءة المستندات

وقالت وسائل إعلام وطنية إن الرئيس التنزاني، وجّه بتعيين شخص آخر لشغل المنصب بدلا عن النائب ندولان، الذي شدد على ضرورة تعيين" شخص يمكنه قراءة المستندات بصورة صحيحة".

ونقلت " سواحيلي تايمز" عن الرئيس قوله" إنها فرصة لتعيين شخص آخر يمكنه أداء القسم بشكل جيد، ويكون قادرا على قراءة المستندات الآتية إلى المكتب بشكل صحيح، وسوف نتحقق من شهادتك جيدا ".

وشهدت تنزانيا في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، فاز بها حزب الثورة الحاكم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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