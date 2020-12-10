لفشله في قراءة نص اليمين .. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

أقالت السلطات التنزانية، نائب وزير التعدين، قبل أن يتسلم منصبه، بسبب فشله في قراءة نص اليمين الدستورية في حفل حضره رئيس الدولة جون بومبيه ماغوفولي.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تنزانية، أمس الأربعاء، فقد شهدت البلاد تشكيل حكومة جديدة، عيّن فيها النائب البرلماني، فرانسيس ندولان، في منصب نائب وزير التعدين.

Naibu Waziri Mteule wa Madini, Francis Ndulane ameshindwa kuapa kushika wadhifa huo baada ya kupata changamoto kusoma kiapo hicho leo Ikulu Chamwino, Dodoma. pic.twitter.com/Ke1DRipN2S — Swahili Times (@swahilitimes) December 9, 2020

غير أن النائب ندولان، فشل خلال مراسم أداء اليمين، في قراءة نص القسم رغم محاولته أكثر من مرة، ليطلب منه رئيس البلاد الجلوس في مكانه، ويُصدر في وقت لاحق قرار بإقالته من منصبه قبل أن يتسلمه.

تعيين شخص يمكنه قراءة المستندات

وقالت وسائل إعلام وطنية إن الرئيس التنزاني، وجّه بتعيين شخص آخر لشغل المنصب بدلا عن النائب ندولان، الذي شدد على ضرورة تعيين" شخص يمكنه قراءة المستندات بصورة صحيحة".

"Nafikiri hii nafasi tutateua mtu mwingine anayeweza kuapa vizuri, ambaye ataweza kusoma vizuri documents [nyaraka] za madini zikija ofisini. Na tutacheki vizuri digrii yako."- Rais Dkt. @MagufuliJP akizungumza baada ya Francis Ndulane kushindwa kuapa kuwa Naibu Waziri wa Madini pic.twitter.com/nrgsq3CZYe — Swahili Times (@swahilitimes) December 9, 2020

ونقلت " سواحيلي تايمز" عن الرئيس قوله" إنها فرصة لتعيين شخص آخر يمكنه أداء القسم بشكل جيد، ويكون قادرا على قراءة المستندات الآتية إلى المكتب بشكل صحيح، وسوف نتحقق من شهادتك جيدا ".

وشهدت تنزانيا في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، فاز بها حزب الثورة الحاكم.