لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، الأربعاء، عن تعيين إمام مسلم لأول مرة في برلمان ولاية كاليفورنيا.

وأوضح بيان صادر عن المجلس المذكور، أن رئيس برلمان الولاية، أنطوني ريندون، قام بتعيين الإمام محمد ياسر خان موظفًا دينيًا في البرلمان.

وذكر البيان أن ياسر خان أول إمام مسلم يجري تعيينه في برلمان ولاية كاليفورنيا، ومن المحتمل أن يكون أول موظف ديني مسلم في أي هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.

ويفتتح الموظف الديني بالجمعية كل جلسة تشريعية بالصلاة.

. @Rendon63rd announces Imam Mohammad “Yasir” Kahn as Assembly Chaplain for the next two years. pic.twitter.com/GXuZ8jefx3

وأوضح مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن هناك الآلاف من سكان كاليفورنيا سيستفيدون من خدمات الإمام ياسر خان، مضيفًا إن وجوده في البرلمان سيكون مصدر إلهام للعديد من المواطنين.

يشار إلى أن الإمام ياسر خان هو مؤسس منظمة المصباح غير الحكومية التي تدعم عائلات المهاجرين، وما زال رئيس مجلس المنظمات الإسلامية بمدينة ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا، وعمل أيضًا موظفًا دينيًا في سجن المنطقة والمستشفى.

ولد خان ونشأ في سكرامنتو وتخرج من جامعة جنوب إفريقيا الإسلامية.

Historic appointment by Speaker @Rendon63rd! Congrats Imam Yasir Khan @khanduz, President of COSVIO and @al_misbaah for becoming the 1st Muslim Chaplain of a State Legislature. pic.twitter.com/7oZpaelEqA

— Basim Elkarra (@BasimElkarra) December 7, 2020