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لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
10/12/2020

أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، الأربعاء، عن تعيين إمام مسلم لأول مرة في برلمان ولاية كاليفورنيا.

وأوضح بيان صادر عن المجلس المذكور، أن رئيس برلمان الولاية، أنطوني ريندون، قام بتعيين الإمام محمد ياسر خان موظفًا دينيًا في البرلمان.

وذكر البيان أن ياسر خان أول إمام مسلم يجري تعيينه في برلمان ولاية كاليفورنيا، ومن المحتمل أن يكون أول موظف ديني مسلم في أي هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.

ويفتتح الموظف الديني بالجمعية كل جلسة تشريعية بالصلاة.

وأوضح مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن هناك الآلاف من سكان كاليفورنيا سيستفيدون من خدمات الإمام ياسر خان، مضيفًا إن وجوده في البرلمان سيكون مصدر إلهام للعديد من المواطنين.

يشار إلى أن الإمام ياسر خان هو مؤسس منظمة المصباح غير الحكومية التي تدعم عائلات المهاجرين، وما زال رئيس مجلس المنظمات الإسلامية بمدينة ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا، وعمل أيضًا موظفًا دينيًا في سجن المنطقة والمستشفى.

ولد خان ونشأ في سكرامنتو وتخرج من جامعة جنوب إفريقيا الإسلامية.

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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