قرصنة وثائق لقاح فايزر خلال هجوم إلكتروني في أوربا

تعرضت وثائق تتعلق بلقاح فايزر/بايونتيك المضاد لوباء فيروس كورونا للقرصنة خلال الهجوم الإلكتروني على وكالة الأدوية الأوربية، بحسب ما أعلنت فايزر الأربعاء.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوربية التي تدرس حاليا السماح باستخدام لقاحات عدة ضد كورونا أمس الأربعاء، أنها تعرّضت لهجوم إلكتروني، في وقت تتسابق الدول لإطلاق حملات تلقيح لشعوبها ضد الفيروس.

Innovative technologies like mRNA vaccines, currently being investigated, may be critical in the fight against #COVID19 — watch to learn more. pic.twitter.com/FN5rW34ULR

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 8, 2020