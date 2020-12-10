فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

نشرت وسائل إعلام محلية مصرية، صورًا من داخل قاعة المحكمة، بمجمع محاكم طرة، لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أثناء النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، والتي قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيلها لجلسة 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

وظهر عزت في الجلسة فاقدًا للوزن وغير قادر على المشي والحركة أو حتى الوقوف، ويعد هذا أول ظهور له منذ اعتقاله قبل 3 أشهر، ولم يظهر إعلاميًّا سوى بإعلان وزارة الداخلية اعتقاله حينها.

ونشرت صحف ووسائل إعلام مصرية (منها المصري اليوم وصدى البلد والدستور) صور عزت في المحكمة، كما نشرت مقاطع فيديو لأجزاء من المحاكمة.

وقال نشطاء إن مظهر عزت كان صادمًا، ويعبر عما يواجهه من تنكيل وعزلة داخل سجنه، مؤكدين أنه لا سبب ولا مبرر للمظهر الذي ظهر به عزت حتى وإن كان مدانًا.

وقال مغردون إنه رغم كبر سن عزت، إلا أن النظام المصري لن يستثنيه من سوء المعاملة في السجون، وقد يلقى نفس مصير الرئيس الراحل محمد مرسي جراء الإهمال الطبي والتنكيل.

أولى جلسات إعادة محاكمة القيادي الإخواني #محمود_عزت في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» pic.twitter.com/YAxpWMMQXW — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 10, 2020

هكذا ظهر أستاذ الطب الأسير

دكتور محمود عزت

في المحكمة…لأنه لم يحظي بمكان إحتجاز لائق ولا معاملة لائقة..ولا ظروف إحتجاز لائقة !! pic.twitter.com/UGkosSSKZ3 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 10, 2020

أهكذا يُعامل كبير السن؟ حتى ولو كان معتقلًا فلا حجة ولا عذر في ذلك آخر ظهور لـ د.محمود عزت في المحكمة pic.twitter.com/J9yd3u7Hfq — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) December 10, 2020

#اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ظهر الدكتور محمود عزت في المحكمة وهو رجل سبعيني بعد إختفاء قسري دام خمسة أشهر .ووجه الدكتور محمود عزت المحكمة انه مكان إحتجازه غير طبيعي وظروف غير طبيعية وغير آدمية من إختفاء قسري لحين ظهوره أمام المحكمة اليوم pic.twitter.com/wgjSWFqsYI — Ahmedkhattab (@khattab2018) December 10, 2020

هذا ليس الرجل ليس عجوزاً مشرداً وليس مواطناً فقيراً مريضاً يسأل الناس الصدقة هذا الرجل هو أستاذ الطب بجامعة الزقايق الدكتور #محمود_عزت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، صاحب الـ 76 عامًا ! الذي عذبه العساكر و لم يراعوا شيبته و لا علمه

في أول ظهور له أمام منصات الإجرام pic.twitter.com/jO4qUeI165 — إسلام عقل (@islamakel) December 10, 2020

الدكتور محمود عزت !!!

دكتور كبير ف السن يتعامل بالشكل دا !؟ ليه !؟

الناس دي معندهاش لا قلب ولا رحمه ولا حتي دين !

الله لا يرحم كِبر سنكم الله لا يرحمكم دنيا ولا آخره !

لا إله إلا الله .. pic.twitter.com/n2pt4l6Yqo — إستبرق هشام🕊 (@estabrk2341) December 10, 2020

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الجمعة 28 أغسطس/ آب الماضي، أن قوات الأمن اعتقلت عزت، وذكرت في بيانها أن عملية الاعتقال جرت في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وزعم البيان أن عملية المداهمة والتفتيش أسفرت عن "العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوي على برامج مشفرة لتأمين تواصلات عزت، وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر".

وادعى البيان أن عزت "أدار عمليات إرهابية وتخريبية عقب 30 يونيو/حزيران 2013، أبرزها اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، في انفجار سيارة ملغومة عام 2015".

من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين -حينها- وفي بيان مقتضب وقّعه المتحدث باسمها طلعت فهمي انقطاع "اتصالها المستمر بالدكتور محمود عزت القائم بأعمال فضيلة المرشد العام للجماعة".

وأكدت في البيان ذاته أن أعمالها "تسير بصورة طبيعية ومؤسسية دون أن تتأثر بغياب قائد من قادتها، وأنها ماضية على طريق دعوتها الإسلامية الوسطية الراشدة بالحكمة والموعظة الحسنة، دون أي تردد أو تراجع أو وجل"، على حد ما ورد في البيان.