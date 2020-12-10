شاهد: وقفة تضامنية ضد العنصرية في مباراة باريس سان جيرمان و"باشاك شهير"

بدأت المباراة المؤجلة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي، مساء أمس الأربعاء، بوقفة تضامنية للاعبي الفريقين وسط الملعب.

وقبيل استئناف المباراة، جثا حكام ولاعبو باريس سان جيرمان وباشاك شهير، على ركبهم وسط الملعب تنديداً بالعنصرية.

وارتدى اللاعبون قمصاناً عليها عبارات "لا للعنصرية"، للتضامن مع مساعد مدرب الفريق التركي، الكاميروني "بيير ويبو" كما شهدت مدرجات ملعب باريس سان جيرمان نشر لافتات ضخمة تحمل عبارة "لا للعنصرية."

كانت المباراة بين الفريقين والتي تقام ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوربا مساء الثلاثاء، قد توقفت، بعد رفض لاعبي الفريق التركي استكمال المباراة ومغادرتهم الملعب عند الدقيقة 16، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع لمساعد مدرب الفريق التركي.

واتهم مساعد مدرب فريق باشاك شهير، نجم منتخب الكاميرون السابق، بيير ويبو، الحكم الرابع بتوجيه عبارات عنصرية له عقب إشهار البطاقة الحمراء بوجه.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، أن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه عضوا في الجهاز التدريبي.

وأعلن اليويفا أن المباراة ستستأنف ثانية بحكم رابع جديد، وقال في بيان "بعد واقعة مزعومة طرفها الحكم الرابع تم إيقاف المباراة مؤقتا، بعد التشاور مع الفريقين تم الاتفاق على انطلاق اللقاء ثانية بحكم رابع مختلف".

وأضاف البيان: "سيجري اليويفا تحقيقا شاملا في الواقعة وسيعلن النتائج في الوقت المناسب" وكانت نتيجة اللقاء عند توقفه تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

إعادة المباراة

وانطلقت مساء أمس الأربعاء المباراة عقب تعليقها، على خلفية عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو، لمساعد مدرب النادي التركي، بيير ويبو.

المباراة المقامة في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، استكملت من الدقيقة الـ 14، التي توقفت فيها مساء الثلاثاء، وجثا حكام المباراة واللاعبون على ركبهم وسط الملعب تنديداً بالعنصرية.

وارتدى اللاعبون قمصاناً عليها عبارات "لا للعنصرية"، للتضامن مع "ويبو" كما شهدت مدرجات ملعب باريس سان جيرمان نشر لافتات ضخمة تحمل عبارة "لا للعنصرية."

وإثر التصرف العنصري للحكم الرابع كولتيسكو، تم استبدال طاقم حكّام المباراة، حيث أدارها طاقم تحكيم مكون من الهولندي داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك، والبولندي مارسن بونيك، حكمي راية، أما الحكم الرابع فهو البولندي بارتوز فرانكويسكي.

ولاقت الواقعة، ردود فعل واستنكارا من عدد من الأندية واللاعبين حول العالم، حيث أكدوا جميعا رفضهم لكافة أشكال العنصرية والتمييز أينما ومتى كانت.

وبلغ باريس سان جيرمان دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوربا رسميا عقب فوزه الكبير على ضيفه إسطنبول باشاك شهير بخمسة أهداف لهدف، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.