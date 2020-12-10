رئيس سان جيرمان يُهدي الكاميروني ويبو قميصا خاصا بعد حادثة "العنصرية" (فيديو)

أهدى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، مساعد مدرب إسطنبول باشاك شهير التركي بيير ويبو قميصا خاصا يحمل توقيع جميع أعضاء الفريق الفرنسي.

جاء ذلك عقب تعرض ويبو لتعليق عنصري من الحكم الرابع في مباراة الفريقين أول أمس الثلاثاء، بدوري أبطال أوربا.

الرئيس ناصر الخليفي أهدى بيير ويبو قميصاً يحمل توقيع جميع أعضاء الفريق عقب المباراة. ❤️💙#NoToRacism #لا_للعنصرية pic.twitter.com/2vrF1k2EiM — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 9, 2020

وتسبب التعليق "العنصري" للحكم الروماني سيباستيان كولتيسكو ضد اللاعب الكاميروني السابق ويبو عندما وصفه بـ"الزنجي" في توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بعد انسحاب لاعبي الفريق التركي من أرض الملعب الثلاثاء، واستؤنفت المباراة أمس الأربعاء بطاقم تحكيم مغاير.

✊🏻✊🏿 Ａｌｌ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ @PSG_inside Başkanı Nasır el-Halifi, dün dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya, özel forma hediye etti. pic.twitter.com/06LkQCXtbo — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020

وعبّر الفريق الفرنسي بكامل طاقمه الإداري والفني ولاعبيه عن رفضهم لأي شكل من أشكال العنصرية، وهو ما ظهر جليا عندما وضع النادي الباريسي لوحات كبيرة في مدرجات "ملعب الأمراء" تحمل شعار "لا للعنصرية".

لا للعنصرية ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻 pic.twitter.com/O31kTGKG8J — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 9, 2020

كما اصطف لاعبو الفريقين قبل بداية المباراة في دائرة منتصف الملعب وجلسوا على ركبهم في نفس إشارة حركة "حياة السود مهمة" رفضا للعنصرية، بعد الواقعة التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت المباراة المؤجلة بفوز أصحاب الأرض على الضيف التركي بنتيجة كبيرة 5-1، تألق فيها نيمار بتسجيل ثلاثية "هاتريك" وكيليان مبابي بتسجيل ثنائية.