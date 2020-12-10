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رئيس سان جيرمان يُهدي الكاميروني ويبو قميصا خاصا بعد حادثة "العنصرية" (فيديو)

ناصر الخليفي يهدي بيير ويبو قميصاً يحمل توقيع جميع أعضاء الفريق (وسائئل التواصل)
ناصر الخليفي يهدي بيير ويبو قميصاً يحمل توقيع جميع أعضاء الفريق (وسائئل التواصل)
10/12/2020

أهدى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، مساعد مدرب إسطنبول باشاك شهير التركي بيير ويبو قميصا خاصا يحمل توقيع جميع أعضاء الفريق الفرنسي.

جاء ذلك عقب تعرض ويبو لتعليق عنصري من الحكم الرابع في مباراة الفريقين أول أمس الثلاثاء، بدوري أبطال أوربا.

وتسبب التعليق "العنصري" للحكم الروماني سيباستيان كولتيسكو ضد اللاعب الكاميروني السابق ويبو عندما وصفه بـ"الزنجي" في توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بعد انسحاب لاعبي الفريق التركي من أرض الملعب الثلاثاء، واستؤنفت المباراة أمس الأربعاء بطاقم تحكيم مغاير.

وعبّر الفريق الفرنسي بكامل طاقمه الإداري والفني ولاعبيه عن رفضهم لأي شكل من أشكال العنصرية، وهو ما ظهر جليا عندما وضع النادي الباريسي لوحات كبيرة في مدرجات "ملعب الأمراء" تحمل شعار "لا للعنصرية".

كما اصطف لاعبو الفريقين قبل بداية المباراة في دائرة منتصف الملعب وجلسوا على ركبهم في نفس إشارة حركة "حياة السود مهمة" رفضا للعنصرية، بعد الواقعة التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت المباراة المؤجلة بفوز أصحاب الأرض على الضيف التركي بنتيجة كبيرة 5-1، تألق فيها نيمار بتسجيل ثلاثية "هاتريك" وكيليان مبابي بتسجيل ثنائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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