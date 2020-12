استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية

أعلنت حنان عشراوي الأربعاء استقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة أنه آن الأوان لإجراء إصلاحات وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها.

وقدمت عشراوي استقالتها الشفهية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني خلال لقائها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بعيد أيام من استئناف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقالت عشراوي (74عاما) في بيان" تعهدت في ذلك اللقاء بألا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق".

وأعقبت الاستقالة الشفهية استقالة خطية بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق البيان.

Thank you for your kind words 🙏🏽 https://t.co/AGVcEesX32

— Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) December 8, 2020