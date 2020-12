انفجار صاروخ سبيس إكس لدى هبوطه بعد إطلاق تجريبي وإيلون ماسك يبرر (فيديو)

انفجر نموذج أولي لصاروخ "ستارشيب"، الذي تعتزم شركة سبيس إكس تصنيعه مستقبلاً، لدى هبوطه بعد دقائق من تجربة إطلاق ناجحة من منشأة تابعة للشركة في ولاية تكساس الأمريكية.

وانفجر الصاروخ الذاتي التوجيه لدى هبوطه على منصة مخصصة لذلك الغرض. وكان الهدف من الرحلة التجريبية الوصول إلى ارتفاع 41 ألف قدم، وكان الصاروخ يعمل بثلاثة من محركات رابتور التي طورتها من سبيس إكس حديثا.

وصاروخ ستارشيب الذي تحطم هو نموذج أولي ارتفاعه 16 طابقا لمركبة إطلاق تطورها شركة الفضاء الخاصة التابعة لإيلون ماسك لنقل أناس وبضائع تزن مئة طن في رحلات مستقبلية للقمر والمريخ.

وقال ماسك في تغريدة نشرت بعد الحادث مباشرة إن "ضغط خزان الوقود كان منخفضا" أثناء الهبوط "مما تسبب في زيادة سرعة الهبوط".

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

