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إعلام فرنسي: الرئاسة الفرنسية تكتمت على منح السيسي وساما

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس (موافع التواصل)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس (موافع التواصل)
10/12/2020

قال برنامج تلفزيوني فرنسي إن الرئاسة الفرنسية تعمدت إخفاء منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف.

وأضاف أن قصر الإليزيه لم يتحدث عن مأدبة العشاء التي تم منح الوسام خلالها، في الأجندة الخاصة بأحداث الرئاسة الفرنسية، رغم ذكرها لاستقبال السيسي.

وذكر البرنامج أن الصحف الفرنسية ذكرت منح الوسام على استحياء، بدون صور أو مقطع من المراسم رغم أهمية الوسام وقيمته كأعلى وسام فرنسي.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية ومنصات الرئاسة جانبا من التكريم دون الخوض في التفاصيل.
وعادة ما تحتفي بالتكريم الذي يلقاه الرئيس المصري.

وتعرضت الرئاسة الفرنسية لنقد كبير بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم ربط الصفقات العسكرية بين فرنسا ومصر بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي إلى أن منح الوسام الفرنسي للسيسي يذكرهم بمنحه لبشار الأسد، قبل أن يتم سحبه منه، وأن الدولة الفرنسية تبدو خجلة من ذكر ذلك في الإعلام الرسمي نهائيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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