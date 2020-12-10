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إسرائيليون يؤدون صلاة يهودية في صحراء دبي وأعلى برج خليفة (فيديو)

صلاة يهودية في صحراء الإمارات (مواقع التواصل)
صلاة يهودية في صحراء الإمارات (مواقع التواصل)
10/12/2020

نشر حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لمجموعة من السياح الإسرائيليين وهم يؤدون صلاة يهودية في صحراء دبي، أمس الأربعاء.
وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر، قالت فيها" هناك.. في صحراء دبي الجميلة كانت هذه الصلاة اليهودية".

وأرفقت الصفحة مع التغريدة، مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص بعضهم بزي خليجي يمسكون كتابا وهم يؤدون صلاة يهودية في صحراء.

 

وفي ذات السياق، نشر حساب "إسرائيل في الخليج" مقطع فيديو لعدد من السياح الإسرائيليين، أيضا، وهم يصلون في الطابق الأخير من برج خليفة، وهو أعلى بناء – بارتفاع 828 مترا.

وأظهر مقطع الفيديو، السياح وبعضهم يعتمر القلنسوة اليهودية، وهم يؤدون الصلاة اليهودية، وكتبت الصفحة تعليقا "سيّاح اسرائيليون يهود يصلّون في برج خليفة – ثمار السلام".

كما نشرت الصفحة مقطع فيديو، علقت عليه بالقول "ما بعد اتفاقية السلام – شاب يهودي اسرائيلي يقدم عرض غنائي في الإمارات".

كانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا اتفاق سلام في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين، بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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