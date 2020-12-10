إسرائيليون يؤدون صلاة يهودية في صحراء دبي وأعلى برج خليفة (فيديو)

نشر حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لمجموعة من السياح الإسرائيليين وهم يؤدون صلاة يهودية في صحراء دبي، أمس الأربعاء.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر، قالت فيها" هناك.. في صحراء دبي الجميلة كانت هذه الصلاة اليهودية".

وأرفقت الصفحة مع التغريدة، مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص بعضهم بزي خليجي يمسكون كتابا وهم يؤدون صلاة يهودية في صحراء.

هناك.. في صحراء دبي الجميلة كانت هذه الصلاة اليهودية

pic.twitter.com/RXSD34ddEl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 9, 2020

وفي ذات السياق، نشر حساب "إسرائيل في الخليج" مقطع فيديو لعدد من السياح الإسرائيليين، أيضا، وهم يصلون في الطابق الأخير من برج خليفة، وهو أعلى بناء – بارتفاع 828 مترا.

سيّاح اسرائيليون يهود يصلّون في برج خليفة – ثمار السلام🇦🇪🇮🇱pic.twitter.com/VHUKGrm88N — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 9, 2020

وأظهر مقطع الفيديو، السياح وبعضهم يعتمر القلنسوة اليهودية، وهم يؤدون الصلاة اليهودية، وكتبت الصفحة تعليقا "سيّاح اسرائيليون يهود يصلّون في برج خليفة – ثمار السلام".

كما نشرت الصفحة مقطع فيديو، علقت عليه بالقول "ما بعد اتفاقية السلام – شاب يهودي اسرائيلي يقدم عرض غنائي في الإمارات".

ما بعد اتفاقية السلام – شاب يهودي اسرائيلي يقدم عرض غنائي في الامارات 🇦🇪🕊🇮🇱pic.twitter.com/UGbPROHpBU — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 10, 2020

كانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا اتفاق سلام في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين، بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.