أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد والتقاليد ومصممة على تعزيز المناخ الذي يضمن عدم التمييز بين أبناء الشعب بغض النظر عن الدين واللغة والعرق.

جاء ذلك في رسالة نشرها الخميس هنأ فيها أبناء الطائفة الموسوية اليهودية في تركيا بمناسبة عيد حانوكا (عيد الأنوار).

وقال أردوغان: في الوقت الذي انتشرت فيه معاداة السامية وكراهية الإسلام والأجانب كالوباء، ستواصل تركيا بثقافتها الواسعة في التسامح وتقاليدها التي ترى الاختلافات ثروة، أن تكون مثالا للعالم كله.

وأضاف أن بلاده تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد والتقاليد ودون التعرض للتمييز لكل شخص يعيش في تركيا بغض النظر عن الدين واللغة والعرق.

وتابع قائلا لقد وفرنا لبلدنا مناخا لا يتم فيه التمييز بين أبناء شعبنا بسبب إيمانهم أو لباسهم أو نظرتهم للعالم، ونحن مصممون على تعزيز هذا المناخ.

واستطرد أهنئ جميع اليهود، ولا سيما مواطنينا، الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا، بعيد حانوكا، وأتمنى لهم السلام في هذا اليوم المهم.

القضاء على المظالم

وفي رسالة بعثها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القضاء على المظالم في العالم الجديد الذي سيتشكل ما بعد وباء كورونا.

وأضاف: يجب هيكلة جميع السياسات استنادا إلى مبدأ حقوق الإنسان وتطوير آليات فعالة للقضاء على المظالم في العالم الجديد الذي سيتشكل عقب وباء كورونا.

وأضاف: مع انتشار وباء كورونا، نرى في المجتمعات الغربية تزايد العقبات التي تواجه حرية المعتقد والعبادة.

وأشار أردوغان إلى أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم قبوله قبل 72 عامًا، ولا يزال يمثل وثيقة مهمة تذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه العدالة والحرية.

تهديد لحقوق الإنسان

وذكر أردوغان بأن التمييز الثقافي ومعاداة الأجانب والمسلمين، يعتبران من أهم المخاطر التي تهدد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأردف: نواجه صورة رهيبة، حيث تُنتهك الحريات الأساسية لمليارات المسلمين، من الحق في الحياة إلى الحق في المحاكمة العادلة، ويُعتدى على قيمهم المقدسة تحت ستار حرية التعبير، ويتم تشجيع لغة الكراهية ضدهم على مستوى أجهزة الإعلام ورؤساء بعض الدول.

وأكد أن تركيا تُذكر بتلك التهديدات في جميع المحافل الدولية وتناضل من أجل التنفيذ الكامل للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة.